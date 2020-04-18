Sultan Abdülhamid'ın türbesine saygısızlık yapan kişi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da, Sultan Abdülhamid Han'ın türbesine girip kutsal emanetlere ve inançlı kesimlere dil uzatan şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgilere göre; Fatih'te bulunan Sultan Abdulhamid Han'ın türbesine gelen Şaban G. (56) isim bir kişi, türbeye girerek hakaret içerikli sözler sarf edip bu anları cep telefonu ile çekerek soysa medya hesabı üzerinden paylaştı. Sultan Abdülhamid Han'ın hatırasına dil uzatıp inançlı kesime yönelik hakaretlerde bulunan G.'nin yakalanması için harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yapmış olduğu paylaşımı incelemeye aldı.



Ardından provokatörün Üsküdar'da yaşadığını tespit eden polis, dün akşam saatlerinde Üsküdar Mimar Sinan Mahallesinde bulunan söz konusu adrese giderek evin çevresinde şahsın giriş-çıkışını takip etti. Saat 18.00'de evinden İrfan T. (35) adlı bir kişi ile beraber çıkan Şaban G. gözaltına alındı.



Devlet büyüklerine hakaret eden ve Sultan Abdülhamid Han'ın hatırasına dil uzatan Şaban G. ile İrfan T.'nin soysam medya hesapları incelendi.



Yapılan araştırmalarda G. ve T.'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları ortaya çıktı.



Her iki şüphelinin yapılan sorgularında şüphelilerden Şaban G.'nin farklı tarihlerde 2 kez "Cumhurbaşkanına Hakaret", 1 kez "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama", 1 kez "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" ve 1 kez de "Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret" olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.



Yakalanan her iki şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyette "Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret", "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Halkın Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" ile "Suçluyu Övme" suçlarından işlem gören şüphelilerin, polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL