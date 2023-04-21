Restorasyon çalışmalarında sona gelindi! İbadete açılacak Sultanahmet Camii'nin son hali havadan görüntülendi

Doğal gaz faturalarında ne kadar indirim olacak? Vatandaşın merak ettiği rakam netleşti

Erdoğan'ın müjdesinden sonra CHP'den iddialı mı iddialı bir doğal gaz vaadi geldi

Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden, kente mührünü vuran Sultanahmet Camii, Mimar Sinan'ın talebesi Sedefkar Mehmed Ağa'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. padişahı Sultan 1. Ahmed Han tarafından inşa ettirildi. İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerinde 1609'da yapımına başlanan ve inşaatı 7 yıl 5 ay 6 günde tamamlanan cami, 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı. "Klasik dönemin son büyük camisi" olarak nitelendirilen Sultanahmet Camisi'nin külliyesi, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkanlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalar içerecek şekilde inşa edilirken bazı yapıların bugüne ulaşamadığı biliniyor. Sultanahmet Camii, 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

2017'DE BAŞLAYAN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Bugüne kadar 5 kez restorasyon gören Sultanahmet Camii'nde, 6 Temmuz 2017'de ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce 6'ncı restorasyonu başlatılan "Sultanahmet Camisi Koruma ve Restorasyon Çalışmaları" projesi tamamlandı. Cami bugün, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen cuma namazı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açılacak. Cemaatiyle yeniden buluşacak Sultanahmet Camii ve külliyesi FPV dronla görüntülendi.

406 YILDIR KENTİN KALBİNDE ADETA BİR MÜHÜR

Sultanahmet Camii önünden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru Sultanahmet Meydanı'nda süzülen dron, İstanbul manzarasının ve Tarihi Yarımada'nın yer aldığı bir görüntüyle başlıyor. Ardından Sultanahmet Camii'nin kubbeleri ve minareleri ile avlusunun kaydedildiği görüntüler, 406 yıldır kentin kalbinde adeta bir mühür gibi duran caminin görkemini ortaya koyuyor.

BATILILAR TARAFINDAN "BLUE MOSQUE" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Görüntüler, süslemelerinde kullanılan mavi zeminli, klasik Türk-İslam sanatındaki rumi, hatai, penç, bulut ve yaprak motiflerinin yer aldığı çiniler ile caminin ihtişamını gösteriyor. Cami, mavinin hakim olduğu kalem işleri ve vitrayların verdiği aydınlık dolayısıyla da Batılılar tarafından "Blue Mosque" olarak adlandırılıyor.

İşte restorasyonu tamamlanan camiden kareler;