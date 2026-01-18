Sultanbeyli\'de 2. Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

SULTANBEYLİ Belediyesi 2'nci Hamsi Festivali düzenledi. Festival kapsamında 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı. Vatandaşlar soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Festivale katılım sağlayan İstanbul Valisi Davut Gül ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ızgaranın başına geçerek vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen '2'nci Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı. Balık ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Valisi Davut Gül ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş başta olmak üzere festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar müzik ve horon eşliğinde coşku dolu anlar yaşadı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da ızgaranın başına geçerek vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

GÜL: ÖNEMLİ OLAN O COŞKUYU HİSSETMEK

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu organizasyonu düzenleyen belediye başkanımıza, ekibine daha da önemlisi bu soğukta gelerek içimizi ısıtan her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin şöyle bir faydası var; aslında hamsi dağıtmak da paylaşmak da yeme de işin teferruat boyutu. Önemli olan o coşkuyu hissetmek, aranızdaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmek, aranızdaki muhabbetin gelişmesine katkı sağlamak. Bu açıdan ikincisi yapılan bu etkinliği rutin bir etkinlik olarak kabul etmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dün bu tarafa geleceğimizi söyleyince her birinize tek tek selamlarını ve sevgilerini iletti" dedi.

TOMBAŞ: FESTİVALİMİZE İLGİ ÇOK YÜKSEK

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Geçtiğimiz yıl festivalin ilkini düzenlemiştik, gerçekten büyük bir heyecan vardı. Bugün de gördüğünüz gibi alanda Hamsi Festivali'mize ilgi alaka oldukça yüksek. Hamsi sadece Karadeniz'e özgü bir balık türü değil. Tüm ülkemizde ortak damak tadı olarak bilinen hamsiye ilgi aynı şekilde devam ediyor. Bugün burada 2 buçuk ton hamsi dağıtıyoruz. İnşallah bu festivalin üçüncüsü ve dördüncüsünü de devam ettireceğiz. Hava soğuk ama kemençenin sesi, horonun coşkusu, tulumun nefesiyle beraber bu alanın sımsıcak olacağına inanıyorum" dedi.

Balık ekmek sırası bekleyen Hilal Konuksever, "Yaklaşık 20-25 dakikadır bekliyoruz, sıra bayağı hızlı ilerliyor. Biraz soğuk, eğlenmeye geldik. Hamsi severiz, biz yedi nesil balıkçıyız" dedi.

Etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlardan Recep Kaya, "Yarım saattir bekliyoruz, hava soğuk ama biz hamsiyi çok seviyoruz. Hamsiyi ve Sultanbeyli'yi çok sevdiğimiz için buradayız. Hamsi Festivalini her sene bekliyoruz, başkanımızdan rica ediyoruz" diye konuştu.