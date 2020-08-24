Sultanbeyli ilçesi salgın denetim merkezi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ve ilgili kurum temsilcileri ile Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Komisyonu ilk toplantısı yapıldı.

İstanbul Valiliğinin 15.08.2020 tarihli 71671 sayılı yazısında 30.07.2020 tarihli 12682 sayılı Bakanlık Genelgesi ile Korona virüs salgını ile mücadele amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden yönetimi, her türlü şikayet ve ihbarın yapılabileceği çağrı sisteminin kurulması, denetim faaliyetlerine dair merkezi veri tabanının oluşturulması, yetkilendirilmiş uzman denetim ekiplerinin kurulması, tedbirlere uyan iş yerlerinin ödüllendirilmesi ve benzeri amaçlarla "İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri" oluşturulması talimatı doğrultusunda; Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ve ilgili kurum temsilcileri ile Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Komisyonu ilk toplantısı yapıldı.

Kaymakam Metin Kubilay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı esnasında; Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Enis Sadi Özek ve İlçe SYDV Müdürü İlknur Tatar hazır bulundu.

Kaymakam Kubilay, "Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçemizde halkımızın sağlığı için yapılan denetimler artırılarak devam edecek, bu amaçla İlçe Salgın Denetim Merkezi bünyesinde 'Mahalle Denetim Ekipleri' ve 'İş yeri Denetim Ekipleri' oluşturuldu. Kurumlarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet vermeye devam edecektir" dedi. - İSTANBUL