Sultangazi\'de Kar Keyfi

Yerel

12.01.2026 15:11
İstanbul Sultangazi'de kar yağışıyla çocuklar okul tatilinin tadını çıkardı, kartopu oynadı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde etkili olan kar yağışında okulların tatil olmasını da fırsat bilen çocuklar dışarıda karın tadını çıkardı.

Megakent İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Sultangazi'de de etkili oldu. Okulların da tatil edilmesiyle Habipler Mahallesi'nde çocuklar sokağa çıktı, oyun parkında kartopu oynayarak, eğlenceli dakikalar geçirdi. Yağışla beraber evlerin çatıları ve araçların üstünün de beyaza büründüğü görüldü.

"İstediğimiz gibi yağdı, kartopu oynayacağız"

Kış mevsimini çok sevdiğini dile getiren Ömer Güzel isimli vatandaş, "İstanbul'a kar geldi, çok güzel. Ben kış mevsimini çok severim, İstanbul için çok güzel oldu bence. Mikroplar temizleniyor, okullar da tatil oldu" şeklinde konuştu.

Karın güzel yağdığını dile getiren vatandaş Ali Samet Kara ise, "Güzel yağıyor. Okullar da tatil edildi, ben üniversite öğrencisiyim. Bugün finallerim başlıyordu, tatil edildi. Zaten bu yağışta da gidemezdik, bayağı bir fırtına vardı, şuan zaten zor duruyoruz. Beklenen yağış geldi gerçekten" dedi.

Fatih Azgın ise, "İstediğimiz gibi yağdı. Kartopu oynayacağız, çocuklar kartopu oynar, kayaklarını kayarlar" diye konuştu.

Okulların tatil edilmesiyle kar keyfini sokakta yaşayan Ali Çoban da "İstanbul'a kar yağmıyordu. Yağmışken de çıkalım dedik. Kardan adam falan yapacağız. Normalde şu an okulda olmam lazım ama tatil" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

