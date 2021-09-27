Üye Girişi
Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi - Son Dakika

Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi

27.09.2021 12:59
Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi, System.String[]

Sultangazi Belediyesi'nin kadınlara özel düzenlediği Boğaz turu renkli görüntülere sahne oldu.

Sultangazi Belediyesi'nin kadınlara özel düzenlediği Boğaz turu renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen'in uğurladığı hanımlar sıcacık çay ve simit eşliğinde İstanbul Boğazı'nın tadını çıkarırken çocuklar da unutulmadı.

Sultangazi Belediyesi birbiri ardına düzenlediği kültür etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, Sultangazili kadınlara özel düzenlenen Boğaz turunda 450 kadın, belediyenin kendileri için hazırladığı 3 katlı vapurla eşsiz güzellikteki İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.

"Vapur kalkıyor"

Belediye, hanımları servislerle vapura binecekleri Beşiktaş İskelesi'ne ulaştırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, vapur kalkmadan önce hanımları uğurlarken onlara şöyle seslendi: "Değerli hanımlar, bizim bir idealimiz var: İlçemizi tüm yönleriyle bir Sultanşehir yapmak istiyoruz. Bunun için de Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'un yönlendirmeleri doğrultusunda gerek altyapı çalışmalarımız, gerek park ve bahçe çalışmalarımız, gerek hizmet tesisi inşaatlarımız gerekse de bu programımız gibi sosyal çalışmalarımızla dört koldan gayret gösteriyoruz. Çünkü siz değerli komşularımız her şeyin en iyisine layıksınız. Sizlere, çocuklarınızla birlikte çokça keyif alacağınız güzel bir tur diliyorum" dedi.

Necip Fazıl'ın "Canım İstanbul" şiirinden dizelerle anlatımına başlayan rehber, vapurun seyri boyunca görülen tarihi eserler hakkında detaylı bilgiler verdi. Eteklerini toplamış bir hanımefendi görünümündeki Mihrimah Sultan Camii; Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi'nin, Osmanlı devrinde denize açılan kaptanların önünden geçerken mutlaka selam verdikleri türbesi; yalılar ve kasırlar... Hanımlar, ikram edilen sıcacık çay ve simit eşliğinde rehberin anlattıklarını dinleyerek eşsiz İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardılar. Bu esnada çocuklar da unutulmadı.

Minikler çok eğlendi

Tura anneleriyle birlikte katılan çocukları çok sevecekleri sürprizler bekliyordu. Etkinlik boyunca sevimli miniklerle ilgilenen palyaçolar onlarla bol bol oyunlar oynadı, şarkılar söyledi. Miniklerin yüzünü boyayan palyaçolar onlara renk renk balonlar da hediye etti. Minikler tur boyunca hiç sıkılmazken anneleri de keyifle Boğaz'ın seyrine daldı.

"Hem bizim için hem de çocuklar için çok keyifli oldu"

Rehberin anlatımları sona erdikten sonra vapur dönüş yolculuğuna başladı. Hanımlar, dönüş yolculuğunu şarkılar ve türküler eşliğinde oynayarak ve halay çekerek tamamladı. Tura komşularıyla birlikte katılan Şirin Çakır, "Ben açıkçası çok memnun oldum. Çünkü böyle etkinliklere ihtiyacımız var. Bence hem bizim için hem de çocuklar için çok keyifli bir etkinlik oldu. İskeleye servislerle gelmemiz, rehberin anlatımları, bu eğlenceler, hepsi çok güzeldi. Sultangazi Belediyesi'ne bu hizmeti için çok teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan Büşra Keçeci de, "Gördüğümüz her yerin tek tek tanıtılması, ikramlar ve diğer her şey gayet hoş. Güzel bir gezi oluyor. Beylerbeyi Sarayı'nı, Ortaköy Camii'ni ve diğer eserleri rehberin anlatımlarıyla izlemek çok güzeldi. Daha önce de Boğaz turlarına katılmıştım ama bu sefer kendi ilçemizden arkadaşlarımızla, komşularımızla katılmak daha keyifli oldu" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

"Kızımla, torunlarımla çok keyif aldık"

Beraberindeki kızı ve torunlarıyla turdan çok keyif aldıklarını belirten Perihan Akdeniz, "Çok güzel bir etkinlik. Ben zaten buraları sık sık geziyorum ama böyle bir etkinlikle daha güzel oldu, bilgilendik. İkramlarla daha da keyifli oldu. Vapurda da çayla simit gider zaten. Çocuklar için yapılan faaliyetler de güzel oldu. Belediyemiz güzel çalışıyor. Belediyemizin daha önce düzenlediği kültür turlarına da katılmıştım. Edirne'ye gitmiştim. Pandemide yapılamadı bu geziler ama şimdi belediyemiz yine düzenliyor. Bu turdan haberim yoktu, kızım bana sürpriz yaptı, çok iyi oldu. Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun Bey'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Perihan Akdeniz'in kızı Funda Bıyıklıoğlu da, "Geziye annemle birlikte geldik. Çocuklar da unutulmamış. Palyaçolar, yüz boyamalar, balonlar... Güzel yani, onlar da mutlu oldular. Boğaz zaten dünyanın incisi, her yeri çok güzel. Pandemiden dolayı hiçbir etkinliğe katılamıyorduk. Şimdi bu gezi çok güzel oldu. Ulaşımda hiçbir sıkıntı çekmedik, servislerle buraya geldik. Gezide her açıdan çok memnun olduk, sanırım daha iyisi olamazdı. Biz daha önce de belediyemizin düzenlediği etkinliklere katılıyorduk. Kültür turlarına katıldık. Kızım Feyzanur da belediyemizin düzenlediği Yaz Spor Okullarına gitti, karateye. Belediyemizin sayesinde onun da bir aktivitesi olmuş oldu, çok iyi oldu. Belediyemiz bizi mutlu ediyor. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diyerek düşüncelerini aktardı. - İSTANBUL

Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi
Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi
Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi
Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi
Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi
Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi
Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi
Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi

Abdurrahman Dursun, İstanbul Boğazı, Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 12:35 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı 12:18 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün 12:10 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi 11:57 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar 11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 11:17 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı 10:54 Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak 10:38 Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak

Son Dakika Haberleri
12:54 Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı
12:34 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı
12:30 Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
12:29 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları
12:17 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
12:09 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
12:05 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu         
12:13
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu         
12:06
Çin çocukların video oyunu oynamasına yasak getirdi! Haftada 3 saatleri var Çin çocukların video oyunu oynamasına yasak getirdi! Haftada 3 saatleri var         
11:47
Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı         
11:23
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı         
11:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi         
09:48
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 13:19:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement