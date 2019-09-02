Suluova'da 1 Eylül Şenlikleri başladı

Suluova Belediyesi tarafından ilçenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 13'incisi düzenlenen "1 Eylül Şenlikleri" başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende şenliklerin başlaması dolayısıyla halk oyunları gösterileri sunuldu.

Amasya Valisi Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, kurulduğu dönemden bu yana sürekli gelişen Suluova'nın çok ciddi ekonomik potansiyeli bulunduğunu, ülkenin kırmızı et ihtiyacının yüzde 4'ünü karşıladığını söyledi.

Büyükbaş hayvancılıkla Türkiye'de söz sahibi bir ilçe olduğunu belirten Varol, "Devlet ve yerel yönetim yatırım ve destekleri ile ilçe, hızla modernleşerek kalkındı. Suluova gelecekte çok daha güzel gelişmelere sahip olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise Suluova'nın 1 Eylül 1957'de ilçe olmasını her yıl çeşitli etkinliklerle festival havasında kutladıklarını, bu yıl ise çok daha renkli ve bol etkinliklerle kutlayacaklarını anlattı.

Suluova'nın ülkenin dört bir yanından gelen ve birbirleriyle kaynaşmış, dayanışma içindeki insanların oluşturduğu çok kültürlü bir şehir olduğunu dile getiren Üçok, şunları kaydetti:

"Suluova, rahmet ve minnetle andığımız merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının çabalarıyla kurulan şeker fabrikası vesilesiyle ilçe oldu, büyüyüp gelişti. Amasya bölgesinin mevcut yer altı ve üstü zengin potansiyeli ve genç nüfusu ile en gözde ilçesi oldu. Son yıllarda yapılan sanayi yatırımları ve belediye hizmetleri ile hızla kalkındı. Bundan sonra yapılacak yatırımların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerle Suluova bir marka şehir haline gelecektir."

Konuşmaların ardından Vali Varol, Üçok ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Daha sonra alanda ilçe esnafının açtığı çeşitli stantlar ziyaret edildi. Ardından "Gece Yolcuları" müzik grubu konser verdi.

Programa AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocağil ve Hasan Çilez, eski AK Parti Milletvekili Akif Gülle, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Halit Haşimioğlu, Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Suluova Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.