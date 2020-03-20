Sümer Ezgü: Koronavirüs dünyasal güçlerin bir anda sıfırlanabileceğini gösterdi - Son Dakika

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, "Koronavirüs herkesi eşitleyiverdi. Paranın, şan, şöhret misali dünyasal güçlerin, hırs ve kudretin, makam ve şiddetin bir anda sıfırlanabileceğini gösterdi" dedi.

Antalya'da yaşayan sanatçı Sümer Ezgü, koronovirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' kampanyası kapsamında Fener Mahallesi'ndeki evinde tiyatro sanatçısı eşi Gülay, oğulları Ozan (15) ve Yaman (3) ile vakit geçiriyor. Küçük oğlu Yaman'ın yapı oyuncaklarıyla oynayan Sümer Ezgü, büyük oğlu Ozan gitar çalarken, bağlamasıyla ona eşlik ediyor. Ünlü sanatçı, bol bol aile filmleri izlediklerini, ayrıca 'sessiz sinema' oyunu oynadıklarını kaydetti. Sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla 'Evde kal' kampanyasına destek veren ve herkesi duyarlı olmaya davet eden Sümer Ezgü, şunları kaydetti: "Koronavirüs herkesi eşitleyiverdi. Paranın, şan, şöhret misali dünyasal güçlerin, hırs ve kudretin, makam ve şiddetin bir anda sıfırlanabileceğini gösterdi. Ne yazık ki insan nüfusunda kayıplar olacak ama acılardan ve korkulardan insanlar daha bilinçlenerek çıkacak ümidindeyim. İbadetlerin bile anlatamadığı başkalarını da fark etme, öldürmeme, yok saymama, güçsüzleri görebilme, alçakgönüllü olma, sömürmeme anlayışı değerlenecek ümit ediyorum. Bedenimizi, enerjimizi, moralimizi ve hijyenimizi yukarıda tutmalı ve insanlık olarak rakip ruhu yerine paylaşım, ortaklık ve birleşim ruhu yaşamalıyız. Koronavirüs ile Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü aynı anda yaşadık. Virüs gurur, ego, parçalanma, rekabet, bölünme, ezme, yok etme, sömürme bilincini sıfırlarken, Çanakkale direnme, birleşme, mücadele, üretme ve paylaşma bilincini artırıyor. İkisinin aynı anda olması ilginç değil mi?"