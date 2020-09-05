Sungurlu İlçe milli eğitim müdürü belli oldu - Son Dakika

Sungurlu Anadolu Lisesi Müdürü İhsan Sepetçi, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Sepetçi'nin Pazartesi günü yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

İhsan Sepetçi Kimdir ?

1966 Yılında Sungurlu Arifegazili köyünde doğdu. İlkokulu Arifegazili İlkokulu ve Sungurlu İsmetpaşa ilkokulunda tamamladı. Sungurlu İmam-Hatip Lisesinden 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliğini kazandı. 1990 yılında buradan mezun oldu. Askerliğini İstanbul GATA da Yedek Subay olarak yaptı. Askerlik sonrası 1993 yılında Sungurlu Kemallı Orta Okulunda öğretmenlik görevine başladı. Sungurlu İmam Hatip Lisesinde 8 yıl Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 6 yıl Sungurlu Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü, 1 yıl Aşağı Fındıklı İlköğretim Okulu Müdürlüğü 1 yıl Sungurlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2,5 yıl Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcılığı yaptı.3 Aralık 2014 tarihinde Sungurlu Anadolu Lisesine Okul Müdürü olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. - ÇORUM