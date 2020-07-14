Sungurlu Kaymakamlığı'na Fatih Görmüş atandı - Son Dakika

Sungurlu Kaymakamlığı'na Fatih Görmüş atandı

Mitat Gözen'in Balıkesir Vali yardımcılığı görevine atanmasının ardından Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman vekalet ettiği Sungurlu Kaymakamlığı'na Fatih Görmüş atandı.

Mitat Gözen'in Balıkesir Vali yardımcılığı görevine atanmasının ardından Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman vekalet ettiği Sungurlu Kaymakamlığı'na Fatih Görmüş atandı.

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Bugün sabaha karşı yayımlanan yeni kararnameye göre Aksaray Ortaköy Kaymakamı Fatih Görmüş, Sungurlu'nun yeni Kaymakamı oldu. Sungurlu'ya uzun bir süre vekalet eden Boğazkale Kaymakamı Yunus ataman ise Van Saray Kaymakamlığına atandı.

Fatih Görmüş kimdir?

1975 yılında Ardahan'da doğdu. İlkokulu Zonguldak'ta, ortaokul ve liseyi Diyarbakır'da okudu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra kaymakamlık mesleğine geçti. 2000 yılında Edirne Kaymakam Adayı olarak atandı. Daha sonra sırası ile Altıntaş Kaymakamlığı, Tunceli- Ovacık Kaymakamlığı, Tunceli Vali Yardımcılığı, Araç Kaymakamlığı ve Ordu Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017 yılında Ortaköy Kaymakamlığı görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sungurlu Kaymakamlığı'na Fatih Görmüş atandı - Son Dakika
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