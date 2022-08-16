İSTANBUL-ECE ERKEN EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK SAVUNMA YAPTIĞI SIRADA BAYILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ECE ERKEN EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK SAVUNMA YAPTIĞI SIRADA BAYILDI

16.08.2022 13:04

SUNUCU Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında, sanık Kadir Yasak savunma yaparken, fenalaştı.

SUNUCU Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında, sanık Kadir Yasak savunma yaparken, fenalaştı. Baygınlık geçiren Erken'in duruşma salonundaki sandalyeye başını çarptığı öğrenildi.

Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, "Duruşmanın sonuna kadar dayanamadı. Kollarına girerek arka kapıdan çıkarttık, hastaneye götürülüyor. Sandalyenin uç kısmına başını vurduğu için belki bir doktor kontrolü gerekebilir" dedi.

Bakırköy'de Beşiktaş Spor Kulübünün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklardan Kadir Yasak'ın savunması sırasında Ece Erken'in bayılması nedeniyle duruşmaya zorunlu bir ara verildi. Erken'in düşerken başını duruşma salonundaki sandalyeye çarptığı öğrenildi. Kısa sürede kendine gelen Ece Erken'in, avukatının kolunda salondan çıkarken ağladığı gözlendi. Bir süre salon dışında dinlenen Erken, adliyeden ayrıldı. Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.

"BAŞINI VURDUĞU İÇİN BELKİ BİR DOKTOR KONTROLÜ GEREKEBİLİR"Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, adliye önünde basın mensuplarına bilgi verdi. Üçgül, "Müvekkilim duruşmaya çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Sanıkların olayı anlattıkları sırada müvekkilimin başı döndü ve yere düştü. Düştüğü sırada başını sandalyeye vurdu. Dayanamıyordu, ifadelerin doğru olmadığını belirtiyordu fakat, en son bu oldu. Duruşmanın sonuna kadar dayanamadı. Kollarına girerek arka kapıdan çıkardık. Hastaneye doğru gidiyorlar. Belki eve doktor da getirilebilir. Ben de şimdi yanına gideceğim. Bayılırken sandalyenin uç kısmına başını vurduğu için, doktor kontrolü gerekebilir" dedi.

Görüntü dökümü------------------------

-Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül'ün açıklaması


- İstanbul
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Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi Ece Erken, öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına avukatlarıyla birlikte geldi Ece Erken, öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına avukatlarıyla birlikte geldi Duruşma salonunda bayılan Ece Erken'in sağlık durumu ile ilgili Avukatından ilk açıklama Duruşma salonunda bayılan Ece Erken'in sağlık durumu ile ilgili Avukatından ilk açıklama
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-ECE ERKEN EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK SAVUNMA YAPTIĞI SIRADA BAYILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ECE ERKEN EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK SAVUNMA YAPTIĞI SIRADA BAYILDI - Son Dakika
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