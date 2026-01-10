Süper Kupa Finali İçin Taraftarlar Stadyumda

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali için taraftarlar tribünleri doldurmaya başladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün yapılan toplantı sonrası TFF tarafından başlama saati 20.30'dan, 18.45'e alınan Süper Kupa Finali için her iki takım taraftarları da tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.

60 binin üzerinde biletin satıldığı final karşılaşması öncesi her iki takım taraftarına, takımlarının renklerini yansıtan yağmurluklar dağıtıldı ve maç için geri sayım başladı.