Süper Kupa Finali İçin Taraftarlar Stadyumda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Kupa Finali İçin Taraftarlar Stadyumda

Süper Kupa Finali İçin Taraftarlar Stadyumda
10.01.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, Süper Kupa Finali için tribünleri doldurmaya başladı.

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali için taraftarlar tribünleri doldurmaya başladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün yapılan toplantı sonrası TFF tarafından başlama saati 20.30'dan, 18.45'e alınan Süper Kupa Finali için her iki takım taraftarları da tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.

60 binin üzerinde biletin satıldığı final karşılaşması öncesi her iki takım taraftarına, takımlarının renklerini yansıtan yağmurluklar dağıtıldı ve maç için geri sayım başladı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Etkinlikler, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa Finali İçin Taraftarlar Stadyumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Destici’den Bakırhan’a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir. Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir.
Suriye’den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye’nin geleceğinde asli bir ortağıdır Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır

19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
16:42
Terör örgütü YPGSDG, Halep Valilik Binası’na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:12:18. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Kupa Finali İçin Taraftarlar Stadyumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.