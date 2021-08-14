Süper Lig'in ilk haftasında A. Hatayspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Sam Adekugbe rakibini çalımlayarak yerden ceza sahasına müsait pozisyondaki Dylan Louis'den önce savunma topu uzaklaştırdı.
18. dakikada ceza yayına yakın noktadan kullanılan serbest vuruşta Eysseric, topu direkt kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direkten sekerek filelerle buluştu. 0-1
Stat: Hatay
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Süleyman Özay xx
Hatayspor: Munir xx, Sam Akekugbe xxx, Burak xx, Onur xx, Kamil Ahmet xx, Riberio xx, Mehdi Boudjemaa xxx, Kamara x, Emre Çolak xx, Dylan Louis xxx, Mame Diouf xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Eren Fansa, Fatih Kuruçuk, Burak Can, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Traore, Lobjanidze, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Ouannes xx, Tarkan xx, Bruma xx, Hadergjonaj xx, Sadiku xx, Eysseric xxx, Varga xx, Hajradinovic xxx, Yusuf xx, Umut Bozok xx,
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Evren Elmalı, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Yıldırım, Michal Travnik, Mickael Tirpan, Doğucan Haspolat, Nicolai Jörgensen, Ahmet Engin
Teknik Direktör: Şenol Can
Gol: Eysseric (dk. 18) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Onur Ergün (Hatayspor), Ouannes (Kasımpaşa) - HATAY
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor