Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Goller: Boupendza (dk. 7 ve 23) (Hatayspor), Aboubakar (dk. 6), Larin (dk. 41) (Beşiktaş)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Vida xxx, N'Sakala xx, Josef de Souza xx, Atiba xxx, Necip xx (Oğuzhan Özyakup dk. 64 xx), Ghezzal xx (Kevin N'Koudou dk. 68 xx), Cyle Larin xxx, Aboubakar xxx

90. dakikada Aboubakar ceza sahasından sert vurdu ancak top kaleci Akın'da kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında A. Hatayspor , sahasında Beşiktaş 'ı ağırladı. Karşılaşma ilk yarıda atılan goller ile 2-2 sona erdi.

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