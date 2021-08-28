Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

70. dakikada savunmadan seken top ceza sahası dışına geldi. Burada topu alan Tolga Ciğerci 'nin kaleyi cepheden gören bir noktadan gelişine vuruşta meşin yuvarlak kaleci Silviu Lung'ta kaldı.

62. dakikada Mensah'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan 'da kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir , Kayserispor 'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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