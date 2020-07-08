Süper Lig: Göztepe: 2 Ankaragücü: 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Göztepe: 2 Ankaragücü: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Ankaragücü ile 2-2 beraber kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Ankaragücü ile 2-2 beraber kaldı.

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Maçtan dakikalar

56. dakikada Ceza sahası içinde Kitsiou, Titi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırsat Aydınus penaltı kararı verdi.

58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Rodrigues, kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-2

63. dakikada orta alandan gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası çizgisi üzerinde kaleyi cepheden gören bir noktadan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Ricardo kontrol etti.

90+1. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde, Scarione'nin şutunu kaleci Göktuğ tokatlayarak uzaklaştırdı.

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Göztepe: Beto x (Göktuğ Bakırbaş dk. 46 xx), Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Titi x, Berkan Emir xx, Poko xx, Soner Aydoğdu xx, Mossoro xx (Yalçın Kayan dk. 70 x), Napoleoni x (Castro dk. 86 ?), Tripic x, Wilzeck xx (Ege Özkayımoğlu dk. 79 x)

Yedekler: Eren Bilen, Gassama, Wallace, Borges, Kerem Atakan Kesgin, Metin Yıldırım

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou x, Pazdan xx, Kulusic xx, Pinto xx, Lukasik x (Scarione dk. 55 x), Sedat Ağçay xx (Saba dk. 46 x), Rodrigues xx, İlhan Parlak x (Rivas dk. 86 ?), Faty x, Orgill xx (Aydın Karabulut dk. 88 ?)

Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Atila Turan, Mahmut Akan, Orkan Çınar

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Orgill (dk. 17), Rodrigues (dk. 58 pen.) (Ankaragücü), Wilzeck (dk. 25 pen.) Soner Aydoğdu (45+3) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Rodrigues, Lukasik, Kitsiou, Kulusic (Ankaragücü), Soner Aydoğdu, Titi (Göztepe) - İZMİR

Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 2 Ankaragücü: 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika Spor
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