Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş- Trabzonspor müsabakasını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ali Koç: Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmaya hazırız

Ali Koç: Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi, girmeyecek

Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bazı şeyler VAR odasında kurgulanıyor