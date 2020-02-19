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Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor...
7 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını ise Fırat Aydınus yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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