Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 32. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü , sahasında Galatasaray 'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

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