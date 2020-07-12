Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 32. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Süper Lig 32. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Scarione'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşu auta gitti.

35. dakikada Belhanda'nın pasında ceza yayı dışından Taylan Antalya'nın şutu üstten dışarı çıktı.

37. dakikada Lobjanidze'nin pasında ceza sahası sa çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutunda kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlu x, Esat Sancaktar x, Samet Çavuş x

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, Faty xx, Lukasik xx, Scarione xx, Michalak xx, Lobzhanidze xx, Orgill

Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Atilla Turan, Sedat Ağçay, Orkan Çınar, Ender Aygören, İlhan Parlak, Rivas

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Galatasaray: Okan Koçuk xx, Linnes xx, Emin Bayram xx, Marcao xx, Saracchi xx, Belhanda xx, Taylan Antalyalı xx, Seri xx, Emre Akbaba xx, Ömer Bayram xx, Adem Büyük xx

Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Mariano, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Belhanda, Marcao (Galatasaray), Pazdan (Ankaragücü) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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