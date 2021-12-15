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SÜPER YETENEK DENİZ ÜÇ BOYUTLU RESİMLER ÇİZEREK REHABİLİTE OLUYOR - Son Dakika

SÜPER YETENEK DENİZ ÜÇ BOYUTLU RESİMLER ÇİZEREK REHABİLİTE OLUYOR

15.12.2021 15:17

İZMİR'de, araba, tren ve mimari yapıları farklı bir boyutta çizen 14 yaşındaki otizmli Deniz Candoğan, yeteneğiyle dikkat çekiyor.

İZMİR'de, araba, tren ve mimari yapıları farklı bir boyutta çizen 14 yaşındaki otizmli Deniz Candoğan, yeteneğiyle dikkat çekiyor. Baba Erkan Candoğan, oğlunun resim yaparak kendisini rehabilite ettiğini söyledi.

İzmir'de yaşayan Neslin Candoğan (36) ve Erkan Candoğan (42) çiftinin 14 yaşındaki otizmli oğlu Deniz Candoğan, araba, tren ya da binaları 3 boyutlu çizebiliyor. Bir ilaç firmasında çalışan Erkan Candoğan, oğlu Deniz'in otizm teşhisi konulduktan sonra, 2.5 yaşındayken çizim yapmaya başladığını belirtip, yeteneğini erken yaşta fark ettiklerini kaydetti. Hiçbir çocuğun hatta yetişkinin bile çizemeyeceği 3 boyutlu resimler yapmaya başlayan Deniz'deki farklılığı anladıklarını anlatan Candoğan, "Bunun üzerine Deniz'in üzerine daha fazla eğildik. O dönem profesyonel bir yardım almıyorduk. Evimizde sürekli kağıt kalem bulunuyor. Çizdiklerini bir kenara ayırıyordum. Deniz kendi kendine yetişti. Üzerine bir şeyler koyarak ilerledi. Okuldan döndüğünde kağıt kalemi hazırdır. Akşama kadar evde çizim yapar. En büyük hobisi bu" dedi.

'KENDİSİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ'

Yaklaşık 3 yıldır Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinleme Merkezi'nde resim eğitimi alan Deniz'in teknik olarak kendisini çok geliştirdiğini ifade eden Erkan Candoğan, resim yapmanın oğlu için bir rehabilitasyon olduğunu kaydetti. İçine kapanık bir çocuk olan Deniz'in resimleriyle kendini ifade edebildiğini kaydeden Candoğan şöyle konuştu:

"Genelde araba ve mimari çizimler yapıyor. Soyut resimlerden daha çok dışarıda gördüklerini resmediyor. Genelde teknik çizimler yapıyor. Resim yapmak onun için aslında çok iyi bir rehabilitasyon. Çünkü otizmli çocuklar ya konuşamaz ya da çok az konuşur. Kendilerini ifade edemezler. Deniz bunu bir ifade yolu olarak kullanıyor. Deniz'in bu yeteneği olmasaydı büyük sıkıntılar yaşayabilirdi. Deniz konuşamasa da açığını resim çizerek tamamlıyor. Kendini böyle ifade ediyor. Hayatına, ileriki kariyerine resim çizerek devam etmesini istiyorum. Otizmli çocuklar genelde anne, babaya muhtaçtırlar. Deniz'in yeteneğini sanayiye kazandırabiliriz. Araba çizim ve tasarımı ile alakalı gerek Türkiye'de gerek yurt dışında çeşitli yerlerle görüşerek Deniz'in yeteneğini ekonomik değere dönüştürmek istiyoruz. Çalışırsa kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir."

'TASARIM ÇOCUĞU'

Resim öğretmeni Gonca Yıldızer de Deniz'in yaklaşık 3 yılda büyük bir gelişme gösterdiğine dikkati çekip, bu alanda daha fazla ilerleyebileceğini ifade etti. Deniz'in tasarım yaptığına dikkat çeken Yıldızer, onun çizimlerinin 3 Aralık'tan bu yana Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinleme Merkezi'nde sergilendiğini vurguladı. Yıldızer, "Deniz ile çalışmaya başladığımızda bazı parçaları yarım bırakıyordu. Görsel hafızayı canlandırarak yeteneğini geliştirdik. Resmi tamamlayarak bütün oluşturmasını sağladık. Çocuklarımızın çoğunda bu yetenekler var. Sadece ortaya çıkarılması gerekiyor. Deniz iletişime geçmeyen bir çocuktu. Resim sayesinde çalışmalarını ön plana çıkarttık. Deniz tasarım çocuğu. Araba, İZBAN ve metro çiziyor. Trenleri değişik açılardan görüyor. Ölçeklendirme ve kroki başarısı var. Deniz bu alanda daha fazla ilerleyebilir" dedi.

SÜPER YETENEK DENİZ ÜÇ BOYUTLU RESİMLER ÇİZEREK REHABİLİTE OLUYOR
SÜPER YETENEK DENİZ ÜÇ BOYUTLU RESİMLER ÇİZEREK REHABİLİTE OLUYOR
SÜPER YETENEK DENİZ ÜÇ BOYUTLU RESİMLER ÇİZEREK REHABİLİTE OLUYOR
SÜPER YETENEK DENİZ ÜÇ BOYUTLU RESİMLER ÇİZEREK REHABİLİTE OLUYOR

Otomobil, İzmir, Otizm, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜPER YETENEK DENİZ ÜÇ BOYUTLU RESİMLER ÇİZEREK REHABİLİTE OLUYOR - Son Dakika


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