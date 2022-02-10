Üye Girişi
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

10.02.2022 18:22
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik ecza hap maddesi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik ecza hap maddesi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, sokak satıcılarına yönelik çalışmaları neticesinde ilçede şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araç sürücüsünün GBT sorgulamasının ardından ekiplerin araçta yaptığı aramada 560 adet sentetik ecza hap ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Tragger, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 18:31:53. #1.13#
SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement