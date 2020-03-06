Suriye'de şehit düşen askerler Didim'de unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de şehit düşen askerler Didim'de unutulmadı - Son Dakika

Suriye'de şehit düşen askerler Didim'de unutulmadı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesindie bazı sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda hayatını kaybeden şehitler için lokma hayrında bulundu.

Suriye'de şehit düşen askerler Didim'de unutulmadı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesindie bazı sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda hayatını kaybeden şehitler için lokma hayrında bulundu.


Suriye'nin İdlib kentindeki kanlı saldırılar sonucunda şehit olan askerlerimiz Didim'de dualarla anıldı. Didim ve Yöresi Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Didim Erzurumlular Dayanışma derneği ile Didim Aden Sevgi grubu, merkez camii önünde şehitler için ayrı ayrı lokma döktürüp halka dağıtıldı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Didim Belediyespor kulüp başkanı Bedri Altıntaş, bazı belediye meclis üyeleri de lokma hayrına katıldı. Didimliler lokma hayrına ilgi gösterirken, hayır sonrasında şehitlerimiz için dualar edildi. - AYDIN

Suriye, İdlib, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
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