Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin ilk gününde heyetler, ikili ve üçlü toplantılarda bir araya geldi.

TSİ ile 07.30'da başlayan toplantılar gün boyu sürdü.

Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki Türk heyeti, görüşmelerin ilk gününde Birleşmiş Milletler Suriye Özel Heyeti ile görüştü, ardından Rus ve İran heyetleriyle ikili toplantılar gerçekleştirdi.

Garantör ülke heyetleri ile Suriye rejimi ve muhalefet temsilcileri arasında da görüşmeler yapıldı.

Bunun yanı sıra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcilerinin de katılımıyla tutukluların serbest bırakılması ile ilgili çalışma oturumu düzenlendi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin ilk günü, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın bir araya geldiği üçlü toplantıyla sona erdi.

Heyetler arasındaki ikili ve üçlü formatlardaki toplantılara yarın da devam edilecek. Görüşmelerin sonuç bildirisinin ise yarın öğleden sonra yayımlanması bekleniyor.

18. Suriye konulu Astana görüşmelerinde taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyo-ekonomik durum, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatırıyor.