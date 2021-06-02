Suriye'nin Cerablus ilçesinde bombalı terör saldırısında 2 sivil yaralandı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlamada yaralanan 2 sivil çevredeki hastanelere nakledildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Kaynak: AA
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