Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat - Kilis/
35 dakika önce
Hatay'dan yola çıkan askeri malzeme taşıyan araçlar, Gaziantep'e geldi.
Hatay
'dan yola çıkan askeri malzeme taşıyan araçlar, Gaziantep
'e geldi. Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen zırhlı araçlar ile yakıt tankı ve malzeme taşıyan askeri araçlar İslahiye
ilçesinden geçiş yaptı.
Hassa-İslahiye kara yolundan geçen ve destek amaçlı sevk edilen araçlar, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa
istikametine ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:51 Kaynak: AA
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