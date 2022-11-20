Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kılıç'tan yeni görüntüleri paylaştı: Böyle yerle bir edildi

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün gece saatlerinde düğmeye bastı. TSK, bombalı saldırının emrinin verildiği Suriye'nin kuzeyinin yanı sıra Irak'ın kuzeyinde Pençe Kılıç Operasyonu'nu başlattı.

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Hava harekatında 89 hedef imha edilirken aralarında terör örgütü yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekata ilişkin yaptığı açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine PENÇE KILIÇ Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir" dedi.

89 HEDEF İMHA EDİLDİ

Operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilere yer veren bakanlık, "İcra edilen PENÇE KILIÇ hava harekâtı ile; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE YERLE BİR EDİLDİ"

MSB, akşam saatlerinde Twitter hesabından operasyona ait yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde terör hedeflerinin yok edilme anları yer aldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kılıç Operasyonu'nda teröristlere ait kamp, sığınak ve karargâhların imha edildiği görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı: Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi!"