Son Dakika Haberleri: Suriyeli Sığınmacının Türk Bayrağı Sevgisi

Suriyeli Sığınmacının Türk Bayrağı Sevgisi

1 saat önce

Adıyaman'da yaşayan Suriyeli Adnan Ömer Hafız (45), Türk bayrağına olan sevgisini motosiklet tamiri yaptığı iş yerinin kepengine resmederek gösterdi.

Suriyeli Sığınmacının Türk Bayrağı Sevgisi, System.String[]
Adıyaman'da yaşayan Suriyeli Adnan Ömer Hafız (45), Türk bayrağına olan sevgisini motosiklet tamiri yaptığı iş yerinin kepengine resmederek gösterdi.

Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden Adıyaman'a geldiğini söyledi.

Ulu Cami Mahallesi'nde motosiklet tamirciliği yaptığını ifade eden Hafız, şöyle konuştu:

" Türkiye'yi çok sevdim. Adıyaman'a iç savaştan kaçarak geldim. Burada motosiklet tamirciliği yapıyorum. Yanımda Suriye'de beraber iş yaptığımız dört kişi ile birlikte çalışıyoruz. Burada çok mutluyuz. Adıyaman halkı gerçekten iyi insanlar. Türk bayrağını çok sevdiğim için iş yerimin kepengine kendi imkanlarımla resmettim. Allah, Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun."

İş yerinde çalışan Yahya Hüseyin ise bozuk motosikletleri tamir ettiklerini belirterek, kendilerine kucak açan Türk halkına minnettar olduklarını kaydetti.

Türk bayrağını çok sevdiklerini anlatan Hüseyin, "Türk bayrağını Suriye bayrağından ayırt etmiyoruz. Bize yapılan yardımları hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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