Sürmen: "Kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak... - Son Dakika

Sürmen: "Kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak...

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalyaspor maçından sonra şampiyonluk iddialarının sadece matematiksel olarak kalmasına çok üzüldüklerini belirterek, kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmamaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalyaspor maçından sonra şampiyonluk iddialarının sadece matematiksel olarak kalmasına çok üzüldüklerini belirterek, kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmamaları gerektiğini söyledi.

BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor


Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamayan Trabzonspor'da moraller bozulurken, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sağ duyu çağrısı yaparak camiaya uyarılarda bulundu.


Sürmen, Trabzonspor'a gönül verenlerin gelinen noktada en haklı ve masum olanlar olduğunu vurgulayarak, "Unutmayın 1995-96 ve 2010-11'den sonra kontrol edilemeyen panik süreci ile kulübümüz kaosa sürüklenerek umutlarınızı yıllarca öteledik. Bence kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmayalım. Lig sonuna kadar şampiyonluk ve lig sonunda kupa finali iddiamıza sadık kalıp, yaşananları yönetim ve futbolcuların sağlıklı değerlendirmesini sağlayıp, sağlam adımlarla gelecek yılların planlamasını yapmalıyız. Unutmayın ki, bunca dışarıdan odaklı ahlaksızlığa rağmen Trabzonspor'umuzun hala en büyük olması, siz değerli taraftarlarımızın sabrı ve sadakatidir. 'Olmadı, olmuyor' yerine, 'olacak' dediğimiz ve sevgi yumağına dönüştüğümüz gün çok güzel günlerimiz olacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzonspor, Antalyaspor, Ali Sürmen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sürmen: 'Kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:38 3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 19:11:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürmen: "Kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]