Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi: 4 yaralı

21.05.2022 14:44
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi: 4 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun sağ tarafında devrildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun sağ tarafında devrildi. Kazada araç sürücüsü, eşi ve 2 çocuğu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesinde Akhisar- Gölmarmara Karayolunda 20 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında A.F.Ç. (E-36) idaresindeki 34 KJ 5066 plakalı otomobille seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrilerek kaza meydana geldi. Tek taraflı kazada araç sürücüsü A.F.Ç., eşi K.Ç. (K-36) ve çocukları B.Ç.(K-6) ile İ.Ç.(K-4) hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine giden ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi: 4 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi: 4 yaralı

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Kaynak: İHA

Otomobil, Akhisar, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika


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