Survivor 2021'den bu hafta elenen yarışmacı belli oldu

Survivor 2021'in 26 Ocak Salı akşamı ekrana gelen 14. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'ın ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyunlarını iki takım da birer kez kazanmıştı. SMS oylaması birincisi olan yarışmacılar ise diğer eleme adaylarını belirledi.

MERYEM KASAP VE CEMAL HÜNAL SAKATLIK YÜZÜNDEN ADAYA VEDA ETMİŞTİ

Survivor Türkiye'de ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda mücadele etti. Oyun sonrasındaki konseyde ise SMS oylaması birincileri ve eleme adayları açıklandı. Ünlüler takımında Cemal Hünal ile Meryem Kasap'ın sakatlık nedeniyle diskalifiye olduğu üçüncü haftada kimin elendiği ise SMS oylamasıyla belli oldu.

POYRAZ VE İSMAİL BALABAN SMS BİRİNCİSİ OLDU

Survivor'ın üçüncü haftasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda eşitlik sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Gönüllülerde haftanın SMS birincisi Poyraz oldu. Böylece Poyraz gönüllüler takımında 3 haftadır üst üste SMS birincisi olmayı başardı. Ünlülerde SMS oylamasında en fazla oyu alan yarışmacı ise İsmail Balaban oldu.

İsmail Balaban

İSMAİL BALABAN BAHAR'IN ADINI SÖYLEDİ

Survivor Türkiye'nin 3. haftasında eleme potasına giren ilk isim gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Sonrasında ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ise ada oylaması ile İlayda Şeker eleme potasına göndermişti. Gönüllerde SMS birincisi olan Poyraz, "Takıma uyum sağlamakta zorluk çektiğini düşünüyorum" sözleri 3. eleme adayı olarak Duygu'nun ismini söyledi. Ünlüler takımının SMS birincisi İsmail Balaban ise 4. eleme adayı olarak Bahar'ın adını söyledi.

BAHAR, YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Survivor 2021'de elemeye kalan İlayda, Aleyna, Bahar ve Duygu arasında en az oyu alan Bahar yarışmaya veda etti.

"ŞOKE OLDUM"

Bahar ise veda konuşmasında "Şoke oldum. Buraya gelirken hiç düşünmediğim bir şeydi. Güzel zamanlar geçirdim. Bana bir çok şey kattı burası" dedi.

Bahar Seviş

BAHAR SEVİŞ KİMDİR?

18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, Girne doğumludur. Yoga, fitness ve pilates yapmakta ve iyi derecede yüzme bilmektedir. Bahar Seviş, sporculuk geçmişinin yanı sıra, oyunculuk geçmişiyle de dikkat çekiyor. Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü okuyan Bahar, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yoga/pilates/fitness eğitmeni olan Bahar, bu alanda paylaşımlar yapıyor. Survivor Bahar Seviş, Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda mücadele etti.