Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti - Son Dakika
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Televizyon

Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti

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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarı final heyecanı yaşandı. Finale adını yazdırmak için İstanbul'daki yarı finalde mücadele eden Atakan, Seda ve Ogeday arasından hayallerine veda eden isim Atakan oldu.

13.06.2024 09:45
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarı final heyecanı yaşandı. Sona kalan 5 yarışmacıdan Batuhan, ilk yarı final biletini kazanan isim oldu. Eski şampiyon Nefise ise performansıyla finale adını yazdıran ikinci isim oldu. Dün akşam ekrana gelen bölümde ise Ogeday, Atakan ve Seda arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

ATAKAN 8-1 YENİLDİ

Adada aylarca ter döken yarışmacılar bu sefer de İstanbul'da kurulan parkurda canlı yayında yarıştı. Ailelerin önünde yarışan yarışmacılardan Ogeday, Seda'yı yenerek finale adını yazdırdı. Konuşurken duygularına hakim olamayan Ogeday "İnanılmaz mutluyum. En az oyunu oynayarak finale yükseldim. Yarın ki oyuna da yorgunluk açısından büyük etkisi olacak. Allah yüzüme güldü şans benimleydi. Seda abla ile 2 oyunda atamadım kesin atacak dedim ama ben aldım. Gerçekten şans yüzüme güldü. Çok iyi yarışmacılar arkadaşlar. Bugün şans bana güldü. İkisine de başarılar diliyorum. Bugün benim için bitti. Yarın da kolay bir rakip olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti

SEDA: HAYALDİ GERÇEK OLDU

Seda ile mücadele eden Atakan ise sadece 1 sayı kazanabildi. 8-1 yenilen Atakan'ın ailesi de duygusal anlar yaşadı. Finale adını yazdıran 4. isim olan Seda ise "Çok güzel bir hayaldi benim için gerçek oldu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki atış seçmek büyük bir avantaj. Ben bu şampiyonu bugün yenebildiysem büyük bir dezavantajı atış seçememesi oldu. O yüzden Atakan'ı kutluyorum. Atış seçseydi hiçbir şey kolay olmayacaktı. O efsane bir yarışmacı. Efsane bir şampiyon ve arkadaş" diyerek heyecanını dile getirdi.

Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
Survivor All Star\'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti

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Son Dakika Televizyon Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kemsl: aaa çok üzüldüm yaas:( 5 3 Yanıtla

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