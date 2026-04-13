Survivor Gözde’den sert çıkış: Ben gitmemeliydim

Survivor’da elenen Gözde, ada sonrası yaptığı açıklamalarla adeta rest çekti. Elenmesini kabul etmeyen yarışmacı, yarışmadaki bazı isimlere üstü kapalı göndermelerde bulundu.

“BENDEN DAHA KÖTÜLER VARDI” DİYEREK HEDEF ALDI

Gözde, eleme gecesine dair sözlerinde açık açık sitem etti:

“Stresli ve o kadar duygusal bir koltuktu ki… Ne yazık ki oylamadan yüzü gülen ben olmadım. Benden daha kötü performansı olanlar vardı. Şu an için elenen ismin ben olmamam gerektiğini düşünüyorum.”

Bu sözleriyle yarışmadaki rakiplerini hedef alan Gözde, elenmesine razı olmadığını net şekilde ortaya koydu.

LİNA İÇİN BOMBA TAHMİN

Açıklamalarının dozunu artıran Gözde, sıradaki elenecek isim için de iddialı konuştu:

“Lina’nın benden sonra gideceğini düşünüyorum.”

ŞAMPİYON İSMİNİ DEKLARE ETTİ

Gözde, şampiyonluk konusunda ise tarafını açıkça belli etti:

“İnşallah şampiyon Nobre olur. Hem kariyer hem sporcu kişiliği için onun olmasını isterim.”