Survivor Gözde’den sert çıkış: Ben gitmemeliydim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
13.04.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Survivor’a veda eden Gözde, eleme sonrası yaptığı açıklamalarla gündemi karıştırdı. “Ben gitmemeliydim” sözleriyle dikkat çeken yarışmacı, performans üzerinden rakiplerine gönderme yaptı. Gözde ayrıca Lina’nın sıradaki isim olacağını öne sürerken, şampiyonluk için tercihini Nobre’den yana kullandı.

Survivor’da elenen Gözde, ada sonrası yaptığı açıklamalarla adeta rest çekti. Elenmesini kabul etmeyen yarışmacı, yarışmadaki bazı isimlere üstü kapalı göndermelerde bulundu.

“BENDEN DAHA KÖTÜLER VARDI” DİYEREK HEDEF ALDI

Gözde, eleme gecesine dair sözlerinde açık açık sitem etti:

“Stresli ve o kadar duygusal bir koltuktu ki… Ne yazık ki oylamadan yüzü gülen ben olmadım. Benden daha kötü performansı olanlar vardı. Şu an için elenen ismin ben olmamam gerektiğini düşünüyorum.”

Bu sözleriyle yarışmadaki rakiplerini hedef alan Gözde, elenmesine razı olmadığını net şekilde ortaya koydu.

LİNA İÇİN BOMBA TAHMİN

Açıklamalarının dozunu artıran Gözde, sıradaki elenecek isim için de iddialı konuştu:

“Lina’nın benden sonra gideceğini düşünüyorum.”

ŞAMPİYON İSMİNİ DEKLARE ETTİ

Gözde, şampiyonluk konusunda ise tarafını açıkça belli etti:

“İnşallah şampiyon Nobre olur. Hem kariyer hem sporcu kişiliği için onun olmasını isterim.”

Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
Şenol Güneş’ten Uğurcan Çakır çıkışı Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır çıkışı
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Nijerya ordusu ’yanlışlıkla’ pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı
Fenerbahçe’de tepkiler devam ediyor Bir yeni paylaşım daha Fenerbahçe'de tepkiler devam ediyor! Bir yeni paylaşım daha

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
17:00
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
16:32
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
16:31
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 17:52:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.