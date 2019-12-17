Suşehri ve Ulaş'ta "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri ve Ulaş'ta 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliği - Son Dakika

Suşehri ve Ulaş'ta "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği

7 saat önce

Sivas'ın Suşehri ve Ulaş ilçelerinde "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi.

Suşehri ve Ulaş'ta

Sivas'ın Suşehri ve Ulaş ilçelerinde "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi.

Suşehri Şehit Kemal Yıldırım Kızılay Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları materyaller sergilendi.

Çocukların yerli malları konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, "Çocuklara tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin önemi vurgulanmalı." dedi.

Yıldız, yerli malı üretim ve kullanımı konusundaki bilincin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması gerektiğini söyledi.

Çeşitli ikramların yapıldığı programa, Milli Eğitim Şube Müdürleri, ilçede bulunan okul ve kurum müdürlerinin yanı sıra veliler ve davetliler katıldı.


Ulaş

Ulaş ilçesinde de Ulaş İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını" kutladı.

Okulda düzenlenen etkinlikte, sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan öğrencilerine yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın önemini anlattı.

Öğrencilerine tüm yurtta "Yerli Malı Haftası" olarak kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nın hedefinin yerli ürün tüketimine özendirmek olduğunu söyledi.

Etkinlikte öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaştı. Öğrenciler, şiirler ve şarkılar eşliğinde hem öğrenme hem de eğlenme imkanı buldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli malı kullanımının çok önemli olduğunu söyledi.

Vatanını ve milletini seven insanların israf etmemesi ve yerli malı kullanımına özen göstermesi gerektiğini dile getiren Arslan, "Bizler de bu bilinci öğrencilerimize vermek için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Yerli Malı, Suşehri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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