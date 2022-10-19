Suudi Arabistan'da serbest bırakılan Hamas yetkilisi Hudari Ürdün'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da serbest bırakılan Hamas yetkilisi Hudari Ürdün'e ulaştı

19.10.2022 12:24
Suudi Arabistan'da serbest bırakılan Hamas yetkilisi Hudari Ürdün'e ulaştı

Suudi Arabistan'da yaklaşık 3,5 yıl sonra serbest bırakılan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari Ürdün'e vardı.

Suudi Arabistan'da yaklaşık 3,5 yıl sonra serbest bırakılan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari Ürdün'e vardı.

Muhammed Hudari'nin kardeşi Abdülmecid el-Hudari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ağabeyim Muhammed Hudari, Suudi Arabistan makamlarının kendisini serbest bırakmasının ardından hava yoluyla Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaştı." dedi.

Abağeyinin tedavi için Ürdün'deki bir hastaneye götürüldüğünü aktaran Hudari, "Muhammed'in morali çok iyi." diye konuştu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Hudari'yi salıverdiğini belirtmişti.

Reşak, "Kardeşim Ebu Hani (Hudari) uçakta ve morali çok iyi. Diğer tutuklu kardeşlerin de serbest kalması için dualarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu 69 Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesinin 8 Ağustos 2021'de Hudari'ye verdiği 15 yıl hapis cezası, İstinaf Mahkemesine yapılan itiraz sonucu 28 Aralık 2021'de 3 yıla düşürülmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi serbest bırakıldı Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi serbest bırakıldı Ürdün'den, ABD ve Suudi Arabistan arasında tansiyonu düşürmek için diyalog çağrısı Ürdün'den, ABD ve Suudi Arabistan arasında tansiyonu düşürmek için diyalog çağrısı

Suudi Arabistan, Abdülmecid, Ürdün, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da serbest bırakılan Hamas yetkilisi Hudari Ürdün'e ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 18:43:01. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da serbest bırakılan Hamas yetkilisi Hudari Ürdün'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement