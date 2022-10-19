Suudi Arabistan'da serbest bırakılan Hamas yetkilisi Hudari Ürdün'e ulaştı

Suudi Arabistan'da yaklaşık 3,5 yıl sonra serbest bırakılan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari Ürdün'e vardı.

Muhammed Hudari'nin kardeşi Abdülmecid el-Hudari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ağabeyim Muhammed Hudari, Suudi Arabistan makamlarının kendisini serbest bırakmasının ardından hava yoluyla Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaştı." dedi.

Abağeyinin tedavi için Ürdün'deki bir hastaneye götürüldüğünü aktaran Hudari, "Muhammed'in morali çok iyi." diye konuştu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Hudari'yi salıverdiğini belirtmişti.

Reşak, "Kardeşim Ebu Hani (Hudari) uçakta ve morali çok iyi. Diğer tutuklu kardeşlerin de serbest kalması için dualarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu 69 Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesinin 8 Ağustos 2021'de Hudari'ye verdiği 15 yıl hapis cezası, İstinaf Mahkemesine yapılan itiraz sonucu 28 Aralık 2021'de 3 yıla düşürülmüştü.