Tacikistan tarım heyeti Bursa'da

Bursa Ticaret Borsası (BTB), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen ve aralarında Tacikistan Tarım Başkan Yardımcısı Dzhamila Saidova'nın da bulunduğu Tacikistan heyetini Bursa'da ağırladı.

Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşlarından biri olan FAO'nun Dünya'daki gıda ve tarımla ilgili programı çerçevesinde Tacikistan heyeti Bursa'da kooperatifçilik, yaş sebze meyve, dondurulmuş hazır gıda, yumurtacılık ve kümes hayvanları, süt üretimigibi birçok sektörde faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu.



Bursa Ticaret Borsası Başkan Danışmanı Can Aydoğan'ın eşlik ettiği Tacikistan heyetinde Tarım Başkan Yardımcısı Dzhamila Saidova, Uluslararası İlişkiler Başkanı Fayzimakhmad Amonov ve yetkililer yer aldı. İnegöl'ün Kulaca köyünde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tacik heyetin ilk durağı oldu. Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur kooperatifte işlenen salça, pepino üretimi, turşu üretimi ve saklanması, reçel ve marmelat yapımı ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Tacikistan Tarım Başkan Yardımcısı Dzhamila Saidova kooperatifte yaptığı değerlendirmede kooperatifin hazırladığı salçanın kalitesinin çok yüksek olduğunu, lezzeti, tadı ve hijyen konusunda heyetin çok faydalı bilgiler edindiklerini belirtti.



Tacik heyetin ilk günü ikinci programı Mevsim Gıda oldu. Dondurulmuş ürün ve teknolojileri konularının görüşüldüğü ziyarette Mevsim Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu heyete soğuk hava depolarını gezdirerek -18 derecede muhafaza edilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde tüketiciye nasıl ulaştırıldığı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. İşletmeyi detaylarıyla inceleyen Tacik heyet hayranlığını gizleyemezken Tacikistan'da kurulabilecek böyle bir yatırım için de destek istedi



Matlı Şirketler Gurubu bünyesinde yer alan Burdan Yumurta işletmesini inceleyen heyet hijyen, uygun çalışma şartları, sağlıklı ürüne ulaşma konusunda adeta mest oldu. Gıda Grubu Koordinatörü Süleyman Cengiz misafirlerine önce kurum hakkında, ardından tavuk, tavuk hastalıkları, yumurtacılık, yemleme ve sulama ile ihracatı ile ilgili bilgiler verip işletmeyi gezdirdi. Tarım Başkan Yardımcısı Dzhamila Saidova tesise hayran oldu.



Heyetin bir sonraki durağı Tarımsal Faaliyetler Üretim Sanayi TARFAŞ oldu. Eğitim Bölüm Sorumlusu Mecit Özdemir tarafından karşılanan heyet önce işletmenin çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler aldı. Tacik heyet ardından ağılları gezip süt işleme bölümünde incelemelerde bulundu.



Ticaretin olmazsa olmazı yeni pazarlar bulup ihracat yapmak. Tacik heyete konunun uzmanı UİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Birliğin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İhracatın ve ithalatın konuşulduğu toplantı sonunda Yazgan, heyete hediye takdiminde bulundu.



Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve Genel Sekreter Fehmi Yıldız tarafından karşılanan heyet, BTB'de Bursa tarımı hakkında bilgiler aldı. Başkan Aydın misafirlerinin sorularını tek tek cevaplayarak Bursa tarımı hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu. Türk tarımının geldiği noktayı ve iki ülke arasındaki tarım ticaretinin gelişmesinin bu gibi girişimlerle olduğunu belirten BTB Meclis Başkanı Aydın, "İnanıyorum ki bu ziyaret Tacikistan ve Türkiye arasında bir tarım köprüsü olacaktır. Önümüzdeki dönemde kardeş Tacikistan ile çeşitli iş birliklerine imza atmak bizleri son derece memnun eder" dedi.



Tacik heyetin son gününde ilk durağı Bursa Ticaret Borsası ET-BA Tesisleri ziyareti ile başladı. Bursam Et yöneticisi Hulusi Erkuş, mezbahada yürütülen çalışmalar, hayvan kesimi, depolama, sevkiyat gibi konularda misafirlere bilgilendirmelerde bulundu.



Kumlukalan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif başkanı Ali Sadıç tarafından karşılanan Tacikistan heyeti Gürsu Ovası'nda yetiştirilen Santa Maria armuduna hayran kaldı.



BTB Başkan Danışmanı Can Aydoğan, ziyaretlerin küresel pazarlara açılma noktasında büyük önem arz ettiğini belirtti. Aydoğan "Tacikistan Tarım Başkan Yardımcımız ve heyeti Bursa'mızda önemli temaslarda bulundu. Karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımının, kısıtlı olan doğal kaynakların daha verimli kullanılabilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. - BURSA

