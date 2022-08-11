Milli teknoloji hamlesi tersine beyin göçünü tetikledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çeken girişimci Taha Uluhan, Bilişim Vadisi'nin davetiyle Almanya'dan Türkiye'ye gelişini, kendisine sunulan imkanları ve Vadi'de geliştirdiği teknolojiyi anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyonu olan Milli Teknoloji Hamlesi'nin tersine beyin göçünü tetiklediğini ifade eden Girişimci Uluhan, Türkiye'ye yoğun bir mühendis göçü olduğunu kaydetti.

Uluhan, yaklaşık bir yıldır Türkiye'de bulunduğunu söyleyerek "Hayalinin peşinden gitmek isteyenler için Bilişim Vadisi gibi ekosistemlerin içerisine girmek olabilecek en güzel şey." dedi.

Bilişim Vadisi'nde elektrikli araçların bataryalarını geri dönüştürmek üzerine bir proje yürüttüklerini söyleyen Uluhan, "Asıl hedefimiz; bir Türk şirketi olarak burada geliştirdiğimiz teknolojiyi dünyaya yaymak." diye konuştu.

Uluhan, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü olan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkmış daha sonra Almanya'dan Türkiye'ye olan yolculuğundan kesitler sunmuştu.

Milli teknoloji hamlesi tetikledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da törende yaptığı konuşmada Uluhan'ın konuşmasına atfen "Yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece elektrikli otomobilde de dünya ülkeleriyle yarışa gireriz." demişti.

Togg müjdeyi verdi! Bataryalar seri üretime hazır

Konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Uluhan, Türkiye serüvenini anlattı. Almanya'da doğduğunu, ülkesi Türkiye'ye hasret bir şekilde büyüdüğünü belirterek "Bir akşam babamla oturuyorduk, o zamanlarda sayın Selçuk Bayraktar'ın ekibiyle beraber Akıncı belgeseli çıkmıştı.

Bütün mühendislik sürecini takip eden bir belgesel ve sonunda test uçuşu gerçekleşmişti. O zaman aslında karar verdim. Annemle babamla, en önemlisi eşimle de anlaşıp ülkeye gelmeye karar verdim." dedi.

Uluhan, daha sonra Bilişim Vadisi'nin Mobilite Hızlandırma Programı'na davet edildiğini kaydederek "Geldik sözleşmeyi imzaladık. Duygular zaten her zaman yoğun biraz da duygusal bir insanım ama bu milli manevi duyguları gerçekten çok aşırı şekilde kalbimde hissetmeye başladım." dedi.

Uluhan, yeni bir sayfa açtığının altını çizerek "O da Türkiye içerisindeki bir sayfa oldu. Yaklaşık bir senedir buradayım. Bugün de diyorum ki iyi ki bu kararı almışım, iyi ki buralara gelmişim. Kendi hayalinin peşinden gitmek isteyen birisi için Bilişim Vadisi gibi ekosistemlerin içerisine girmek olabilecek en güzel şey." dedi.

Tersine beyin göçünü özellikle Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik adımların tetiklediğinin altını çizen Uluhan, "Bizim şirket aslında şu anda 12 kişilik bir şirketiz, bu 12 kişinin 6'sı Almanya'da ve İsviçre'de çalışan ve orada doktorasını yapan arkadaşlarımdan oluşuyor. Ben aslında Türkiye'ye yoğun bir mühendis gelişini de görüyorum." diye konuştu.

Uluhan, elektrikli araçların sanılanın aksine karbon nötr olmadığını ifade ederek "Bu araçlarda da karbonmonoksit yayılımı var. Onun en çok kısmı da bataryadan geliyor. Biz de çevresel etkisini azalmak için bu bataryaları geri dönüştürüyoruz.

Burada da hedefimiz aslında lityum iyon bataryaları tamamen döngüsel bir sisteme geçirmek. Asıl hedefimiz; bir Türk şirketi olarak Türkiye'de temel atmış bir şirket olarak burada geliştirdiğimiz teknolojiyi dünyaya yaymak." dedi.

Tersine beyin göçü

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da, Milli Teknoloji Hamlesi ile sivil teknolojiler alanında ulusal ve uluslararası faydalı teknolojileri geliştirecek bir merkez olduğunu ifade ederek "İşte bu merkez sadece Türkiye'deki gençlerimiz için değil aynı zamanda tersine beyin göçünü de sağlayabilecek bir teknoloji ve inovasyon üssü." dedi.

Türkiye'nin en büyüğü

Bilişim Vadisi'nin Türkiye'deki gençler için ilham oluşturmaya çalıştığını anlatan İbrahimcioğlu, "Bu ilhamı oluşturabilmek için de yeni projeler yeni platformlar kuruyor ve bir ekosistem inşa ediyoruz." diye konuştu. Vadi'nin Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu kaydeden İbrahimcioğlu, 300'ün üzerindeki şirketin belli temalarda odaklanarak çalışma gruplarına bölünmüş durumda olduğunu bildirdi.

2021'de kabul aldı

Uluhan, 2021'de Bilişim Vadisi'nin Mobilite Hızlandırma Programı'na kabul edilerek çalışmalarını Vadi'ye taşıdı. Mobilite Hızlandırma Programı ile mobilite ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak amacıyla bu alanda faaliyet gösteren ya da proje geliştiren girişimcilere yoğun eğitim ve mentörlük veriyor.

Girişimlerin network edinebilmelerini ve çalışma alanları ile ilgili farklı perspektifler edinmelerini sağlamak için 8 hafta boyunca 8 farklı alanda uzman sektör temsilcilerinden teknoloji seminer ve eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Kimler yararlanıyor?

Programdan; otomotiv sektöründe sıkça kullanılan sensör teknolojileri, süreç iyileştirmeleri adına yapay zeka uygulamaları, mobility as a service, mikromobility, elektrikli araç, otonom araç gibi trend başlıklarda faaliyet gösteren girişimler ve kullanıcı-araç etkileşimlerini artırmak adına araç içi kullanıcı deneyimi ve kullanıcı verilerinin anlamlandırılması başlıklarında faaliyet gösteren girişimciler yararlanıyor.

Programa kabul edilen girişimlere, Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi'nde yer alma imkanı tanınıyor. Böylece girişimler sadece program süresince değil, Bilişim Vadisi'nde yer aldığı takdirde satış ve yatırımcı görüşmelerine devam etme şansına sahip oluyor.

Mobilite Hızlandırma Programı'na Hızlandırma Programı'na 2021'de 93 olan başvuru sayısı, 2022'de 859'a çıktı. Her geçen gün ilginin arttığı program 2023'te de devam edecek.