Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında İngiltere'ye gitmek üzere Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan dün akşam saatlerinde gelen, 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen"adlı gemi İstanbul 'un kuzeyine demirledi.

Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana ilk defa yabancı gemi, tahıl için Çornomorsk Limanı'na geldi'

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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