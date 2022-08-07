Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı - Son Dakika
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Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

07.08.2022 11:02
Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin, Ukrayna'dan gelen "Rojen" isimli gemideki denetimi başladı.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin, Ukrayna'dan gelen "Rojen" isimli gemideki denetimi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında İngiltere'ye gitmek üzere Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan dün akşam saatlerinde gelen, 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen"adlı gemi İstanbul'un kuzeyine demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, Rumelifeneri Limanı'ndan ayrılarak, denetlemelerini gerçekleştirmek üzere gemiye ulaştı.

Denetimlerine saat 10.45 sıralarında başlayan heyet, mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulunacak.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan gelen 'Rojen' gemisinde denetimler başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisinde denetimler başladı - Son Dakika
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