Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu All-Star 2019'da Kadrolar Açıklandı

Tahincioğlu All-Star 2019'da Kadrolar Açıklandı

1 saat önce

İSTANBUL / DHATahincioğlu All-Star 2019'da Avrupa ve Asya karmalarında mücadele edecek basketbolcular belli oldu.

Tahincioğlu All-Star 2019'da Kadrolar Açıklandı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Tahincioğlu All- Star 2019'da Avrupa ve Asya karmalarında mücadele edecek basketbolcular belli oldu.

Karmaların ilk 5'leri Redbull.com oylaması sonucu basketbol severler tarafından seçildi. Avrupa Karması Başantrenörü Ergin Ataman ve Asya Karması Başantrenörü Burak Gören, bu beşer isme kendi tercihlerini ekleyerek kadrolara son halini verdi.

Buna göre, 20 Ocak Pazar günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019'da Avrupa ve Asya karmaları şu isimlerden oluşacak:

AVRUPA KARMASI

Koç: Ergin Ataman (Anadolu Efes)

İlk 5: Adrien Moerman (Anadolu Efes), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Semih Erden (İstanbul BBSK)

Diğer Oyuncular: Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan), Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison (Galatasaray), Göksenin Köksal (Galatasaray)

ASYA KARMASI

Koç: Burak Gören (Türk Telekom)

İlk 5: Alp Karahan (Adatıp Sakarya BŞB), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka), Kenny Gabriel (Türk Telekom).

Diğer Oyuncular: Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne (Fenerbahçe Beko), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Sylven Landesberg (Türk Telekom)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:55 Kaynak: DHA

Avrupa, Asya, İstanbul, Star, Spor
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