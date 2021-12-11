Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.
Gözaltında bulunan 3 zanlıdan biri olan A. Kaçmaz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi olduğu öğrenilen A. Kaçmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüpheli S.G. ve M.M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şırnak Valiliği, 9 Aralık'ta, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada E.K'nin tutuklandığını, A. Kaçmaz, S.G. ve M.M.D'nin gözaltına alındığını belirtmişti.
Kaynak: AA
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