" Takım Olarak Şampiyonluğu Kenetlendik"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da üçüncü sezonunu yaşayan Mehmet Yılmaz, başkanıyla, yöneticisiyle, teknik heyetiyle, futbolcu kadrosuyla ve taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu çok istediklerini söylerken, Hüseyin Cihan Avcu ise, " Ligin ilk yarısında kendi sahamızda yaşadığımız coşkuyu deplasman maçlarına yansıtırsak mutlu sona ulaşırız. İnşallah şampiyonluk hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yılmaz, " Okul Takımında Oynarken Kendimi Samsunspor'da Buldum"

1995 Samsun doğumlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Mehmet Yılmaz, " Futbola 8 yaşında Samsunspor'un altyapısında başladım. O dönemde okul takımında oynarken, Samsunspor'un yöneticileri beni izleyip beğenmişler. 8 yaşında Samsunspor'un alt yapısına gittikten sonra futbol serüvenim başladı. 15 yaşında Samsunspor'da profesyonel oldum. 2 sene Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giydim.Daha sonra Fatih Karagümrük ve Tarsus İdman Yurdu'nun başarısı için ter döktüm. 3 sene öncede Manisa Büyükşehir Belediyespor'a geldim. Dedem Dursun Ali Külekçi, benim futbolcu olmama çok yardımcı oldu, benimle çok ilgilendi. O, beni çok kulübe getirdi, götürdü. Antrenmanlara ve maçlara hep dedemle birlikte giderdim. Ailemde sürekli benim yanımda oldu ve bana destek verdi. Çocukluğum zaten sokak aralarında futbol oynayarak geçti" diye konuştu.

" Yönetim Kurulu Üyemiz Yılmaz Gençoğlu'nun Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Gelmemde Çok Büyük Rolü Oldu"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer olduğu dönemdeki süreci de anlatan Mehmet Yılmaz, " Manisa Büyükşehir Belediyespor'a,2016-2017 futbol sezonunda geldim. Dönemin sportif direktörü Bülent Ataman, beni aradı ve kulübün hedeflerini anlattı bana. Bende hedeflerin büyük olduğunu anladım ve geldim. Yönetim Kurulu Üyemiz Yılmaz Gençoğlu'nun da bu transferde çok büyük emeği vardır. Beni Samsunspor'dan yakından tanıyan Yılmaz abi, benim Manisa Büyükşehir Belediyespor'a gelmemde önemli bir rol oynadı" sözlerini kullandı.

" Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Çok Mutluyum"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da çok mutlu olduğunu da dile getiren Mehmet Yılmaz, " İlk geldiğim sene bir hedef koyulmuştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ilk yılımda play-off oynadık, ikinci yılımda ise şampiyonluk sevinci yaşadım. Burada çok mutluyum. Geçtiğimiz sezon başında kampta şampiyon olacağımızı hissediyorduk. İnşallah bu sezonda şampiyonluk hedefine ulaşırız. Şu anda şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri biziz. 5 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. Ligin ikinci yarısında alt sıralarda yer alan takımların üst sıralarda yer alan takımları zorlayacağını düşünüyorum, Biz, başkanıyla, yönetim kuruluyla, teknik heyetiyle, futbolcu kadrosuyla ve taraftarlarımızla birlikte şampiyonluğu çok istiyoruz. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız" diye konuştu.

" Hedefim Yeniden Milli Takım Formasını Sırtıma Geçirmek"

Sözlerinin sonunda bundan sonra ki futbol hayatındaki hedefler konusunda açıklamalarda bulunan Mehmet Yılmaz sözlerini şu şekilde tamamladı, " Şu anda tek hedefim Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 2018-2019 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlaması. 2010 Dünya kupasında U-16 Milli takımıyla Afrika'ya gitmiştim. Final maçında Brezilya'ya elenmiştik orada. Aynı sezon U-16 Milli takımın Rusya ile oynadığı özel maçın kadrosunda yer aldım ve forma giydim. Yeniden Milli takım formasını giymek istiyorum ve bunun içinde çok çalışıyorum"

Hüseyin Cihan Avcu, " 13 Yaşında Aydın Amatör Küme'den Altay'ın Yolunu Tuttum"

1994 Aydın doğumlu olduğunu söyleyen Hüseyin Cihan Avcu ise, " Aydın Amatör Küme takımlarından Koçarlı Belediyespor'un altyapısında 13 yaşında futbola başladım. 3 sene Koçarlı Belediyespor'da oynadıktan sonra Altay'ın yolunu tuttum ve 1 sene Altay'ın altyapısında forma giydikten sonra A takıma yükselerek profesyonel hayatım başladı.3 sene Altay'da profesyonel olarak oynadım. 100'üncü yılından sonra maddi imkanlardan dolayı kendi hayatımı sürdürebilmek Altay'dan ayrıldım ve Erzurum'a gittim. 2, 5 sene Erzurumspor'un başarısı için ter döktüm ve şampiyonluk sevinci yaşadım. Erzurumspor'u 3. Lig'den 2. Lig'e çıkardık. Onun ardından Fethiyespor maceram başladı. 2017-2018 futbol sezonunun başında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transferim gerçekleşti" dedi.

" Geçtiğimiz Sezon Yaşadığım Sakatlık Beni Etkiledi"

Geçtiğimiz sezon talihsiz bir sakatlık yaşadığını ve bununda kendisini etkilediğini söyleyen Hüseyin Cihan Avcu, " Geçtiğimiz sezona aslında istediğim gibi başlayamadım. Tam formumu yakaladığım anda talihsiz bir sakatlık yaşadım ve sahalardan bir süre uzak kaldım. Bu üzücü sakatlık benim futbol hayatımı etkileyen bir olaydı. Çok şükür şu anda toparladım. İnşallah Manisa Büyükşehir Belediyespor'a şampiyonluk yolunda katkı vereceğim" dedi.

" Manisa Büyükşehir Belediyespor Camiası Olarak Şampiyonluğu Kenetlendik"

Ligin ikinci yarısında maçların birbirinden zorlu geçeceğini söyleyerek sözlerini tamamlayan Hüseyin Cihan Avcu, " İkinci yarılar her zaman zor olur. Çünkü bütün takımlar eksiklerini görür ve ona göre transfer yaparlar. Kısacası can boğaza gelir. Düşme hattında ve play-off hattında rekabet artar. O yüzden can boğazda olduğu için herkes ekmeğine sarılmak ister ve daha çok mücadele eder. Biz takım olarak ligin ilk yarısında 4 -5 puan daha toplayabilirdik. Şimdi kış şartları var, hava şartları var, saha şartları var. İnşallah ligin ilk yarısında kendi evimizde aldığımız başarılı sonuçları deplasman maçlarına da yansıtacağız. Manisa Büyükşehir Belediyespor çok düzenli bir kulüp. Büyük bir camianın içindeyiz. Şampiyonluk yolunda camia olarak kenetlendik" diye konuştu.