Takla atan araç beton bariyerlere çarparak durabildi - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran araçtaki sürücü yaralandı.

Kaza, Aydın- İzmir Karayolu üzeri Erbeyli Mahallesi yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.U. idaresindeki 09 BM 206 plakalı Fiat ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak duran araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan aralı sürücü Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN