Taklit ve tağşiş zeytinyağı üretenlere Ayvalık Belediyesinden suç duyurusu

Ayvalık Belediyesi, ilçenin zeytinyağı markasını haksız olarak kullanıp tağşiş ve taklit ederek gerek internet üzerinden gerekse marketlerden satış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık zeytinyağı markasının 2004 yılından beri Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillendiğini hatırlattı.

Ergin, şöyle devam etti:

"Ayvalık zeytinyağı markasını korumak için yapılan bu tescile karşın ürünlerimiz kötü niyetli firmalar tarafından haksız ticari kazanç elde edilmek amacıyla taklit ve tağşiş ediliyor. Ayvalık ile hiçbir ilgisi bulunmayan firmalar ürünlerini Ayvalık zeytinyağı ibaresini kullanarak pazarlıyor. Bu surette tüketiciler kandırılıyor, sağlıkları ile oynanıyor. Ayvalık'ın bu en önemli markasının değeri de düşürülüyor ve haksız kazanç elde ediliyor."

Ayvalık zeytini ve zeytinyağının kentin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Ergin, "Zeytin ve zeytinyağı Ayvalık'ın olduğu kadar başta Körfez bölgesi olmak üzere tüm Balıkesir'in ortak değeridir. Bu nedenle gerek Büyükşehir Belediye Meclisi gerekse bölge milletvekilleri aracılığı ile konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ivedilikle taşınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.