Taksi Şoförüne Saldırı: Yolcular Kaçtı

İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yolcular, ücret ödememek için taksi şoförünü darbederek olay yerinden kaçtı. Şoförün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TEZ 51 plakalı taksinin şoförü, İstanbul Havalimanı'ndan aldığı yolcuları Hacımaşlı Mahallesi'ndeki toplu konut şantiyesine götürmek üzere yola çıktı.

ÇAMURLU YOL TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Taksi şoförü, mahallenin girişinde yolun çamurlu olması nedeniyle ilerlemek istemedi. Bu durum üzerine şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

ŞOFÖRÜ DARP ETTİLER

Tartışma sırasında yolcuların taksi şoförünü darbettiği, ardından aracı çamurlu yola soktukları belirtildi. Çamurlu zeminde ilerleyen taksi kısa sürede saplanarak hareket edemez hale geldi.

PANİK BUTONUNA BASTI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından taksi şoförü araçta bulunan panik butonuna bastı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yolcuların ücret ödemeden olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Polis ekipleri, taksi şoförünü darbederek kaçan şüphelilerin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.