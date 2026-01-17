Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir AVM önünde bekleyen taksicinin tavırları izleyenleri sinirlendirdi. İddiaya göre; taksi şoförü, önce trafik bahanesini öne sürerek yolcuyu alamayacağını ifade etti.

4 KİŞİ OLDUKLARINI GÖRÜNCE ARAÇTAN İNDİRDİ

Asayiş Berkemal'de yer alan görüntülerde; başka bir güzergaha gideceğini söylemesi üzerine yolcuyu kabul eden taksici bu kez kişi sayısına takıldı. Kısa süre Sonra yolcuların 4 kişi olduğunu fark eden şoför "götüremeyeceğini" belirterek yolcuları araçtan indirdi.

İKİ YOLCU ENGELLİYDİ

Olayda yolculardan ikisinin engelli olduğu öğrenildi. Yaşanan tartışma ve yolcuların araçtan indirildiği anlar yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.