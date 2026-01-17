İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir AVM önünde bekleyen taksicinin tavırları izleyenleri sinirlendirdi. İddiaya göre; taksi şoförü, önce trafik bahanesini öne sürerek yolcuyu alamayacağını ifade etti.
Asayiş Berkemal'de yer alan görüntülerde; başka bir güzergaha gideceğini söylemesi üzerine yolcuyu kabul eden taksici bu kez kişi sayısına takıldı. Kısa süre Sonra yolcuların 4 kişi olduğunu fark eden şoför "götüremeyeceğini" belirterek yolcuları araçtan indirdi.
Olayda yolculardan ikisinin engelli olduğu öğrenildi. Yaşanan tartışma ve yolcuların araçtan indirildiği anlar yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı
