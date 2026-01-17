Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı

Haberin Videosunu İzleyin
Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı
17.01.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı
Haber Videosu

Ataşehir'de AVM'nin önünde bekleyen bir taksici, önce trafik bahanesiyle yolcuyu araca almayı reddetti. Yolcunun farklı güzergaha gideceğini söylemesi üzerine kabul eden taksi şoförü bu kez yolcuların 4 kişi olduğunu fark edince herkesi araçtan indirdi. Yolculardan ikisinin engelli olduğu öğrenilirken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir AVM önünde bekleyen taksicinin tavırları izleyenleri sinirlendirdi. İddiaya göre; taksi şoförü, önce trafik bahanesini öne sürerek yolcuyu alamayacağını ifade etti.

4 KİŞİ OLDUKLARINI GÖRÜNCE ARAÇTAN İNDİRDİ

Asayiş Berkemal'de yer alan görüntülerde; başka bir güzergaha gideceğini söylemesi üzerine yolcuyu kabul eden taksici bu kez kişi sayısına takıldı. Kısa süre Sonra yolcuların 4 kişi olduğunu fark eden şoför "götüremeyeceğini" belirterek yolcuları araçtan indirdi.

İKİ YOLCU ENGELLİYDİ

Olayda yolculardan ikisinin engelli olduğu öğrenildi. Yaşanan tartışma ve yolcuların araçtan indirildiği anlar yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cep Telefonu, Ataşehir, Trafik, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    şöförler derneği gereğni yaparsın umarım 78 2 Yanıtla
  • 532547 532547:
    sarı taksi kullanan kaldımı hâlâ ya tag kullanın rahat edin 67 7 Yanıtla
  • 661961 661961:
    alın ehliyeti ile birlikte plakasını bakın bir daha yapabiliyorlar mı. 42 2 Yanıtla
    Şükrü null Şükrü null:
    yapıyorlar, yapıyorlar 11 1
  • rs202020 rs202020:
    İnşallah bu şaklabanı akşam bütün haber kanallarında izleriz... 36 1 Yanıtla
  • kamer tekeş kamer tekeş:
    Hırt!!! 28 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
Arnavutköy’de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç
Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Serdal Adalı’dan Rafa Silva açıklaması: O çizgiye inilirse gider Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması: O çizgiye inilirse gider
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:51
Teklif yapıldı En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 16:51:16. #7.11#
SON DAKİKA: Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.