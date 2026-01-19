Taksim Beyaza Büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dron ile görüntülendi.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin en işlek noktalarından biri olan Taksim'de de etkisini sürdürüyor. Kar yağışının devam ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Camii'nin kubbeleri ile binaların çatılarında beyaz örtünün hakim olduğu görüldü. - İSTANBUL