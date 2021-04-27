TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI - Son Dakika

TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI

27.04.2021 13:36

TAKSİM Cumhuriyet Anıtı'ndaki 2 sancaktardan birinin elindeki bayrak sopası yaklaşık 2 yıldır ortada yok. Eski ve yeni fotoğraflar arasındaki fark gerçeği ortaya çıkardı.

TAKSİM Cumhuriyet Anıtı'ndaki 2 sancaktardan birinin elindeki bayrak sopası yaklaşık 2 yıldır ortada yok. Eski ve yeni fotoğraflar arasındaki fark gerçeği ortaya çıkardı.

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı halkın maddi yardımlarıyla tunç ve betondan yapılarak 1928 yılında bugünkü yerine yerleştirildi. İstanbul'un simgelerinden birisi olan Atatürk ve silah arkadaşlarının yer aldığı, milli mücadele ve Türkiye'nin modern yüzünü simgeleyen heykelde ayrıca 2 sancaktar bulunuyor. Birinin elindeki sancağın sopası iddiaya göre 2019'da ortadan kayboldu. Heykele yakından bakılınca sancaktarın elinde kayıp sopanın bulunması gerekirken boşluk olduğu görülüyor. Eski ve yeni çekilen fotoğraflar da farkı açıkça ortaya koyuyor.

'45 SANDIK İÇERİSİNDE İTALYA'DAN İSTANBUL'A GETİRİLDİ"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Furkan Kaya, 'Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı yapma görevi Atatürk'ün büstünü ve at üstünde tunç heykelini yapan dönemin en önemli heykeltıraşlarından Pietro Kanonika'ya verilmiştir. Anıt ve çevre düzeni ise sonraki dönemde birinci ulusal mimarlık akımının önemli temsilcilerinden olan Giulio Mongeri tarafından yapılmıştır. Halkın maddi yardımlarıyla yapılan bu önemli anıt, 2.5 yıl içerisinde taş ve bronz kullanılarak yapılmış, 45 sandık içerisinde İtalya'dan İstanbul'a gemiyle getirilmiştir. Yaklaşık 84 ton ağırlığında olan anıt, 23 günde monte edildikten sonra dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp tarafından 8 Ağustos 1928 tarihinde açılmıştır. Anıtın kuzey yüzüne bakıldığında milli mücadeleyi, güney yüzüne bakıldığında ise Türkiye'nin modern çehresini yansıttığı görülmektedir. Türkiye'nin modern çehresini yansıtan tarafta Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen sağında İsmet İnönü, solunda Fevzi Çakmak, arkasında ise Türk milletiyle beraber milli mücadele de Türkiye'nin yanında yer alan Sovyetler Birliği'nin iki önemli generalinin yer aldığı görülmektedir. İki Sovyet generalinin anıtta yer alması Türkiye'nin, Kurtuluş Savaşı'nda destek ve yardımları vesilesiyle Sovyetler Birliği'ne göstermiş olduğu önemli bir vefa örneğiydi" dedi.

"CUMHURİYET ÇEHRESİNİ YANSITAN EN ÖNEMLİ ANITLARDAN BİRİDİR"

"Anıtta bir başka dikkat çeken figür ise iki tarafta adeta misak-ı milli sınırlarının daimi bekçisi olduğu ifade edilen ellerinde Türk bayrağı ve sancağı ile nöbet bekleyen iki Mehmetçik figürüdür" diyen Kaya, "Anıtın, İstanbul tarihinden bu güne kadar gelen diğer önemli anıtlar kadar manevi değeri yüksektir. Çünkü Türk Milleti'nin milli mücadelesini ve aynı zamanda da modern Cumhuriyet çehresini yansıtan en önemli anıtlardan biridir. Bu tip manevi değeri yüksek anıtların gelecek nesillere eksiksiz ve orijinal bir şekilde aktarılabilmesi hususunda bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü bir milletin tarihi sahip olduğu anıtlar, değerler ve tarihi figürlerle ölçülmektedir. Bize de bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir" diye konuştu.

FOTOĞRAF ÇEKENLER FARK ETMİYOR

Anıtın bulunduğu Taksim Meydanı'ndan her gün binlerce insan geçiyor. Ancak anıtın fotoğrafını çekenler bile direğin olmadığını fark etmiyor. Cep telefonu ile anıtın fotoğraflarını çeken Emrullah Balkı, 'Hiç fark etmedim, sancak direği yok. Çok kez buradan geçip gidiyorum daha önce fark etmedim, çalınmış olabilir" dedi. Beyoğlu'nda yaşayan Mehmet Burak ise, 'Hiç fark etmedim. Geçen de geldim var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Ben Sadri Alışık Sokak'ta oturuyorum Beyoğlu'nda geliyorum buraya arası yaşlı olduğum için hava alıyorum. Her zaman buradayım vallahi fark etmedim" diye konuştu.

BAKIM ONARIMI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, anıtın tadilat ve bakımının kendilerine ait olduğunu belirterek, kayıp bayrak direğiyle ilgili yapılacak incelemenin ardından bilgi verileceğini kaydettiler.

TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI

Cumhuriyet Anıtı, İstanbul, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız         
14:45
Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi         
13:52
Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi         
12:55
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş         
12:47
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak         
12:16
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı         
11:21
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 15:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA YILLARDIR FARK EDİLMEYEN AYRINTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement