Taksim'de "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul Valiliği tarafından trafikte yaya önceliğinin önemine vurgu yapmak amacıyla Taksim'de "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" etkinliği düzenlendi. Etkinlik sırasında tesadüfen oradan geçen Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Egemen Bağış ise, "Trafikte çok can kaybediyoruz, İnşallah bundan sonra kaybetmeyeceğiz" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından, trafikte yaya önceliğinin yaşam önceliğiyle eş değer olduğunu vurgulamak amacıyla Taksim Meydanında bir etkinlik düzenlendi. "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar "Yaya ölümlü kazaların en aza indirilmesi, sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması, toplumun yaya önceliği konusunda bilinçlendirilmesi, insan hayatının her şeyin önünde tutulması için buradayız" dedi. Etkinliğe Vali vekili Mehmet Ali Özyiğit'in yanı sıra Emniyet ve Jandarma teşkilatından çok sayıda personel ve öğretmenleriyle birlikte öğrenciler de katıldı. Etkinlikte konuşan Özyiğit, projenin öneminden bahsederek etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.



"Ümit ederiz, ülkemiz bu anlamda çağdaş ülkelerin hepsinden çok daha iyi bir netice alır"

Özyiğit, "Bilindiği gibi bu yıl, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde "Yaya yılı" ilan edildi. Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'nın gayret ve çabalarıyla kurumlarımız bu projeye dört elle sarıldı. Burada esas olan vatandaşlarımızın ilgisidir. Hem sürücülerimiz hem de yayalarımız bu projeye istenilenden daha fazla ilgi gösterdiler. Hem ölümlü ve yaralanmalı kazalarda hem de insanların tedirginliklerinde oldukça rahatlama temin edildi. İlgi gösteren İstanbullulara, yayalara saygı gösteren sürücülere, yaya geçitlerinde ısrarla hakkı olan geçme önceliğini kullanan vatandaşlarımıza, bu kuralları uygulayan güvenlik birimlerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ümit ederiz, ülkemiz bu anlamda çağdaş ülkelerin hepsinden çok daha iyi bir netice alır" şeklinde konuştu.



"Trafikte çok can kaybediyoruz, İnşallah bundan sonra kaybetmeyeceğiz"

Bir Jandarma personeli tarafından aracı durdurularak kendisine etkinlikle alakalı bilgilendirme yapılan Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Egemen Bağış, "Arkadaşların çabaları gerçekten çok önemli. Trafikte çok can kaybediyoruz, İnşallah bundan sonra kaybetmeyeceğiz" dedi.



" Almanya'da böyle bir uygulama yok, çünkü orada yola adım atınca tüm araçlar zaten duruyor"

İki yıl önce Almanya'dan Türkiye'ye taşındığını söyleyen Derya Kara, "Açıkçası çok şaşırdım, polislerin bu kadar kalabalık olacağını hiç düşünmüyordum. Bence çok iyi bir uygulama. Almanya'da böyle bir uygulama yok, çünkü orada yaya adımını attığı anda tüm araçlar zaten duruyor. Ben İstanbul'a geleli iki sene oldu. Buraya geldiğimde çok şaşırdım çünkü buradaki sistemi Almanya'daki gibi sandığım için birkaç kez yaya geçitlerinde ezilme tehlikesi yaşadım. Bu yüzden böyle şeyler benim açımdan çok önemli" dedi.



"Yayalara öncelik tanınması çok güzel"

Uygulamadan son derece memnun olduğunu belirten Ahmet Kılıç ise, "Şu görüntü benim çok hoşuma gitti. Yayalara öncelik tanınması çok güzel. Yayalar dalgın oluyor, sağa sola bakıyor, geçemiyor. Bu yüzden bunların önüne geçmek lazım" dedi.

Vali vekili Mehmet Ali Özyiğit beraberindeki öğrencilerle birlikte yoldan geçen araçları durdurarak broşür dağıttı, sürücüleri bilgilendirdi. Özyiğit ve programa katılanlar daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.