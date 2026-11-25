İstanbul'da 25 Kasım nedeniyle Beyoğlu'nda kapsamlı ulaşım ve güvenlik tedbirleri alındı. Taksim'e ulaşım sağlayan raylı sistem hatlarının bir bölümü öğleden sonra hizmet vermeyecek, Taksim'e çıkan birçok yol da trafiğe kapatılacak.

METRO İSTANBUL'DAN DUYURU

Metro İstanbul'un yaptığı duyuruda İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunun işletmeye kapalı olacağını bildirdi. Bu süre içinde metro araçları Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecek. F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı da aynı saatten itibaren hizmet vermeyecek.

Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı ile Beyoğlu Belediyesi 6. Daire çıkışı da yolcu kullanımına kapatılacak. Yolcular istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabilecek.

BEYOĞLU'NDA 24 SAATLİK YASAK

Beyoğlu Kaymakamlığı, dün akşam yaptığı açıklamada bazı sosyal medya hesapları üzerinden 25 Kasım günü Beyoğlu'nda toplanma çağrısı yapıldığını belirtti. Kaymakamlık, bu toplantıların kamu düzenini ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere dönüşebileceğini savundu.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na dayanılarak alınan karar, ilçedeki tüm açık alanları kapsıyor. Toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinlikler bugün saat 00.01'den itibaren 24 saat süreyle yasaklandı.

TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ KAPATILACAK

Kaymakamlığın açıklamasına göre saat 15.00'ten itibaren Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı yaya girişine kapatılacak. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydanı ile Sıraselviler Caddesi ve ara sokakları araç ve yaya trafiğine kapatılacak, gerekli görülmesi halinde kontrollü geçişe izin verilecek. Gezi Parkı da yaya girişine kapatılacak. Kaymakamlık, gerek görülmesi halinde ilçedeki başka noktaların da trafiğe kapatılabileceğini bildirdi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de saat 14.00'ten program bitimine kadar Beyoğlu'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Buna göre Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı yönü, Taksim Meydanı'ndaki büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Tak-ı Zafer Caddesi ve İnönü Caddesi kesişiminden itibaren Mete Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Refik Saydam Caddesi'nin Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışları, Taksim Tünel çıkışından İstiklal Caddesi'ne giden yol ile Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar da araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi'ni kullanabileceği belirtildi.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

25 Kasım Kadın Platformu ve Kadın Zamanı Derneği, bugün saat 19.30'da Taksim Tünel'de bir araya gelme çağrısı yapmıştı. Avukat Yelda Koçak, yasağın her yıl tekrarlanan bir uygulamaya dönüştüğünü savundu ve karara karşı iptal davası açılacağını ifade etti.

ÖNCEKİ YASAKLAR YARGIDAN DÖNDÜ

Beyoğlu'nda geçmiş yıllarda 25 Kasım için alınan yasak kararları yargıya taşınmıştı. İstanbul Valiliği'nin 2024'te Beyoğlu'ndaki 25 Kasım etkinliklerine getirdiği iki günlük yasağı mahkeme hukuka aykırı buldu. Valilik ile Kaymakamlığın bu karara yaptığı istinaf başvurusunun oybirliğiyle reddedilmesiyle karar kesinleşti.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 2025'teki 24 saatlik yasağı da İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 27 Ekim 2026'da oybirliğiyle iptal edildi. Mahkeme kararında idarenin, etkinliklerde suç işleneceğine ilişkin açık, somut ve yakın bir tehlike ortaya koymadığını belirtti. Bu karar henüz kesinleşmedi.