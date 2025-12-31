Taksim Meydanı\'nda Yılbaşı Güvenliği

Taksim Meydanı'nda yılbaşı gecesi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.

DEMİR BARİYERLİ ÖNLEM

Yılbaşı gecesi hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafı demirlerle çevrildi.

TRAFİK KAPATILDI

İstanbul Valiliğinin aldığı karar ile Taksim ve İstiklal Caddesine çıkan yollar ise saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.