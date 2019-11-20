Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesinde emlak vergisi mesaisi
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Talas Belediyesinde emlak vergisi mesaisi

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2019 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri için bu hafta ve gelecek hafta sonu veznelerin mesai yapacağını belirtti.

Talas Belediyesinde emlak vergisi mesaisi, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2019 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri için bu hafta ve gelecek hafta sonu veznelerin mesai yapacağını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, vatandaşların yoğunluk yaşamamaları adına vergi ödemelerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödeme süresinin 2 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini ifade eden Yalçın, vatandaşların o tarihten önce vergilerini ödemelerinin gecikme zammına uğramamaları adına menfaatlerine olacağını kaydetti.

Yalçın, vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla veznelerin hafta sonları 09.00 - 16.00 saatleri arasında açık olacağını ifade ederek, "Veznelerimiz ve emlak servisimiz, 20 Kasım Çarşamba gününden başlayarak 2 Aralık'a kadar hafta içi saat 19.00'a kadar mesai yapacak. Ayrıca 23-24 Kasım ve 30 Kasım-1 Aralık tarihlerine denk gelen cumartesi pazar günleri de açık olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, ayrıca vatandaşların belediyeye gelmeden de ödemelerini yapabileceklerini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız vergilerini www.talas.bel.tr adresinden, 234101 numaralı posta çeki hesabından, kredi kartlarından ve e-devlet üzerinden ödeyebilirler." açıklamasında bulundu.

Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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