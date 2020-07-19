Talas Milli Eğitim'den Kaymakam Güney'e Veda Yemeği - Son Dakika

Talas Milli Eğitim'den Kaymakam Güney'e Veda Yemeği

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tayini çıkan Kaymakam Zekeriya Güney onuruna veda yemeği verdi.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tayini çıkan Kaymakam Zekeriya Güney onuruna veda yemeği verdi. Veda yemeğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri katıldı.

Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor


Veda yemeğinde bir konuşma yapan Kaymakam Zekeriya Güney " Talas İlçesi benim görev yaptığım dokuzuncu ilçe idi. Mülki idare amirliği görevlerimiz içerisinde 5 yılı aşkın süredir Kaymakamlığımızın yanında, 4 yıl kadar da Vali Yardımcılığına vekalet ettim. Kamu görevlisi olarak her zaman düsturumuz vatandaşın devlet ile olan işlerini kolaylaştırmaktır. Görev yaparken her zaman vatandaşın lehine kararlar almaya çalışırız. Her gittiğimiz yerlerde dostluklar, arkadaşlıklar kurarız Kayseri'de de güzel dostluk ve arkadaşlıklar kurduk. Her gittiğimiz yerde de Eğitim Öğretime ayrı önem veririz.Talas eğitim camiasına ve bu güzel veda yemeğini düzenleyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. " dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz'de günün anısına Kaymakam Güney'e plaket vererek.Talas Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına verdiği destek ve Çalışanlarına verdiği değer den dolayı teşekkür etti.


Kayseri'nin Talas İlçesinde 5 yılı aşkın süredir Kaymakamlık yapan Zekeriya Güney, bir kaç gün önce çıkan mülki idare amirleri kararnamesi ile Zeytinburnu'na Kaymakam olarak atanmıştı.


Veda yemeği hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.


KAYMAKAM ZEKERİYA GÜNEY KİMDİR?


Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Yenitoptepe köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra, ortaokul ve lise öğrenimini Ladik ilçesi, Akpınar Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1992 yılında bitirdi.1994 yılında Kaymakamlık mesleğine adım attı. 1996 yılında 8 ay İngiltere'ye kursa giden, Zekeriya Güney, Karabük- Eskipazar, Ankara- Evren İlçelerinde Kaymakamlık görevini vekaleten yürüttü. Daha sonra sırasıyla; Giresun- Alucra, Ardahan- Posof, Malatya- Hekimhan, Kastamonu- Araç, Afyonkarahisar- Emirdağ, Tekirdağ- Şarköy Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 2005 Yılından bu tarafa Kayseri Talas Kaymakamlığını yürüten Güney İçişleri Bakanlığınca 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığına atanmıştır. - KAYSERİ

Zekeriya Güney, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas Milli Eğitim'den Kaymakam Güney'e Veda Yemeği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım 10:06 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
15:08
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
12:22
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
11:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 15:45:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Talas Milli Eğitim'den Kaymakam Güney'e Veda Yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]